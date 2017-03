New Articles

Saken oppdateres.

Dett melder politiet på Twitter.

Det er redusert fremkommelighet. Ulykken har skjedd mellom Sparbu og Røra. Dene bilen ble påkjørt bakfra. Ett kjørefelt åpent. Politi, brannvesen og ambulanse på stedet.

To skadd

Politiet melder på Twitter at to personer i den påkjørte bilen er fraktet til Sykehuset Levanger for sjekk. Det er ukjent skadegrad, men store materielle skader på den påkjørt bilen.