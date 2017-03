- Adresseavisen har skapt et grovt uriktig bilde

Saken oppdateres.

Adresseavisen har bedt Staur, som inngikk avtalen verdt totalt seks millioner kroner, om et intervju i forbindelse med at Økokrim fredag morgen varslet at de har iverksatt etterforskning av Kystad-saken. Østhus er Rune Olsøs arbeidsgiver i Staur. Både Bernt Østhus og Rune Olsøs navn stod oppført i avtalen, som ble inngått med Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS.

Satt igang privat granskning

Østhus ønsker ikke å la seg intervjue om saken, men har sendt avisen en epost - som han ber om å få gjengitt i sin helhet.

”Vi er gjort kjent med at Økokrim på grunnlag av Adresseavisen sin dekning av saken har besluttet etterforskning. Som arbeidsgiver beklager vi den merbelastningen dette medfører for Rune Olsø, men skjønner samtidig at Økokrim ikke har annet valgt enn å ta et slikt skritt, basert på det grovt uriktige bildet Adresseavisen har skapt av saken. Ut fra vår kunnskap om faktum, forventer vi at etterforskningen vil vise at intet kritikkverdig har skjedd, og dermed sammen med den private granskning Staur har iverksatt, formodentlig renvaske vår medarbeider", skriver Staur-eier Østhus.

- Systematisk feilfremstilling

Ifølge eposten vil Staur bruke alle ressurser på å ta vare på Rune Olsø og hans familie, og samtidig tilrettelegge for at Økokrim kan gjennomføre sin etterforskning på en god og effektiv måte.

Østhus avslutter:

"Samtidig er det grunn til å peke på de alvorlige personlige konsekvensene Adressa sin kampanjejournalistikk mot Rune Olsø har for ham og hans familie. Det er trist at avisen gjennom systematisk feilfremstilling har greid å piske opp den kollektive lynsjestemningen som nå i praksis ikke har gitt Økokrim annet valg enn å iverksette etterforskning".

