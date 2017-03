Transparency følger Kystad-saken med interesse

New Articles

Generalsekretæren sier at Transparency vil følge saken med interesse.

- Dette er et rettsområde med lite rettspraksis i Norge. Bestemmelsene om påvirkningshandel er en forlengelse av korrupsjonsbestemmelsene. Temaet er betaling for påvirkning av personer involvert i beslutningsprosesser, sier Guro Slettemark.

Statoil måtte betale

Det eneste eksemplet hun kan huske har ført til reaksjoner er Statoil som i 2004 ble ilagt et forelegg av Økokrim i forbindelse med en avtale inngått med et selskap der sønnen til den tidligere iranske presidenten arbeidet.

- Vi kjenner ikke til at enkeltpersoner er dømt, men kan ikke utelukke at noen er blitt etterforsket. Det kan skje uten at det blir kjent offentlig.

- Viktig påminnelse

- Er det viktig at man får testet lovbestemmelsen?

- Vi har en svært viktig lov som skal forhindre ulovlig påvirkning. Den er i liten grad blitt testet. Prinsipielt skal jo loven gjelde for alle, så får vi se hva etterforskningen fører til. Økokrim betrakter åpenbart saken som såpass alvorlig at de vil etterforske den. Uansett utfallet av etterforskningen, er saken en viktig påminnelse for andre kommuner om å diskutere grenseoppgangen mellom legitim lobbying og utilbørlig påvirkning, sier Guro Slettemark.

Mer kontroll på politikken

Generalsekretæren ønsker seg større åpenhet.

- Det er for eksempel mangel på formalisert åpenhet om lobbyvirksomhet mot politikere på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Vi trenger en større grad av åpenhet om hvem som påvirker politiske beslutningsprosesser, sier Guro Slettemark.