Falsk alarm om snøskred ved riksgrensa i Jämtland

Saken oppdateres.

Poitiet i Jämtland meldte på Twitter like etter klokken 14 mandag at et snøskred var utløst på nordsiden av Storsnasen. Fjellområdet ligger 40 kilometer fra Åre sentrum og cirka 15 kilometer fra grensen til Norge.

- Vi vet foreløpig ikke om det er noen personer som er tatt av skredet. Det ble først meldt at det var snakk om et mindre snøskred, men det skal ha vært sett at det går skispor inn i området, sa kommunikasjonsrådgiver hos politiet, Peder Jonsson til Adresseavisen etter at meldingen ble lagt ut.

Litt senere på ettermiddagen melder politiet:

- Det viste seg at det ikke var noe snøskred. Da vi kom til plassen med helikopter og lavinehunder, så vi at det ikke var noe ras. Det er ingen som har lurt oss, men melder hadde rett og slett sett feil, sier Sofie Odnes hos Jämtland-politiet til Adresseavisen klokken 16.45.