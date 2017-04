Nyvalg i Storbritannia 8. juni

Saken oppdateres.

May kunngjorde beslutningen om å utlyse nyvalg under en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag.

– Jeg har konkludert med at den eneste måten å garantere sikkerhet i årene som kommer på, er ved å holde dette valget, sa May, som tidligere har avvist alle spekulasjoner om nyvalg og som har fastholdt at neste valg skulle være i 2020.

May anklager opposisjonen for å stikke kjepper i hjulene for prosessen med å melde Storbritannia ut av EU, og sa at det er på bakgrunn av dette at hun nå har endret mening og utlyser nyvalg.

– Vi trenger et valg, og vi trenger det nå. Akkurat nå har vi en unik mulighet til å få det gjort, sa May, vel vitende om at de konservative trolig vil komme godt ut av et nyvalg.

Ifølge en fersk meningsmåling utført for The Telegraph har De konservative nå 44 prosent oppslutning, mens Labour har 23 prosent av velgerne i ryggen.

– Vi har bruk for en stabil regjering i de kommende forhandlingene. Hver stemme til de konservative vil gjøre meg sterkere når jeg skal forhandle med EU, sa May, som alt onsdag vil be Parlamentet om støtte til beslutningen om å holde nyvalg.

Kort tid etter Mays kunngjøring, steg verdien på det britiske pundet samtidig som FTSE-100-indeksen på London-børsen falt.

May overtok som statsminister etter David Cameron i juli i fjor da han trakk seg etter å ha tapt folkeavstemningen om brexit.