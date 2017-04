Ropstad inn i KrF-ledelsen

Saken oppdateres.

Alle tre ble enstemmig valgt ved stående ovasjoner under landsmøtet i Trondheim lørdag formiddag.

Hareide har sittet som leder i Kristelig Folkeparti siden 2011, mens Bollestad ble valgt som 2. nestleder under landsmøtet for to år siden. Hun rykker nå opp som 1. nestleder. Ropstad erstatter Dagrun Eriksen, som har sittet som nestleder siden 2004. Dagrun Eriksen har vært åpen om at hun er svært skuffet over å ikke bli gjenvalgt.

– Vi har hatt som mål å få til fornyelse, få inn flere unge og samtidig bevare erfaring og kontinuitet, uttalte leder av valgkomiteen Trude Brosvik om innstillingen til den nye ledertrioen og sentralstyret.

Det kom innsigelser mot den tunge representasjonen sør- og vestlandet har i ledelsen og sentralstyret under valgdebatten.

Alle de tre i ledelsen er fra sør- og vestlandet: Hareide fra Hordaland, Bollestad fra Rogaland og Ropstad fra Aust-Agder. Av de fem foreslåtte kandidatene til sentralstyret er to fra samme region. Det ble gjort forsøk på å få inn Knut Espeland fra Østfold inn i sentralstyret istedenfor Dag Sele fra Hordaland, men det var valgkomiteens innstilling som til slutt ble vedtatt. Hilde Ekeberg (Oppland), Svein O. Iversen (Finnmark), Karin Bjørkhaug (Sør-Trøndelag), Dag Sele (Hordaland) og Tove Welle Haugland (Vest-Agder) utgjør KrFs nye sentralstyret.