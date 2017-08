- Bygdeverdiene er under press

Saken oppdateres.

70 prosent mener det er egne verdier på bygda. 40 prosent sier at dugnadsvilje og frivillighet er en sterk bygdeverdi. 36 prosent tar til orde for at folk bryr seg mer om hverandre på bygda enn i byen.

Når Adresseavisen spør ordførerne om hva som er best med bygda – og om det fins egne verdier der – er det mange godord. Men mange av dem trives godt i byen også. 3 av 10 mener verdiene ikke er ulik etter hvor du bor.

Hvor stor andel sier at dugnadsånd er spesielt sterk på bygda 4 av 10 ordførere

- Mer jordnære og ydmyke

Ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo (Ap), har bodd flere år i Trondheim, men flyttet hjem da han fikk tilbud om å lede Namsskogan familiepark.

- Vi er prisgitt naturen. Det er aldri kø til jobb. Frivilligheten, alle er med og forvalter kommunen, vi har felles prosjekter. Det ligger større ære i å drive en butikk i Namsskogan enn i Trondheim. En bedrift med 30 ansatte her, tilsvarer en bedrift med 4000–5000 ansatte i byen. Vi er utrolig stolte av RBK, Granåsen og Trondheim! Jeg skulle ønske jeg følte det gikk motsatt vei også, vi trenger hverandre, byen og bygda.

Han tror det fins egne verdier ute i distriktet.

- Jeg tror verden er bedre på bygda enn i byen. Vi er mer jordnære, mer ydmyke for å få til ting i lag. I storbyen er det bare fokus på merkeklær og materielle goder, i hvert fall en del områder i Oslo. Selv har jeg jobbet som eiendomsmegler, aksjemegler og finansiell rådgiver, og jeg vet at man ikke skal skjære alle over en kam. I Trondheim er ikke miljøet som i Oslo, sier Brekkvassmo.

Ogne Undertun (Ap) i Bjugn tror det er egne verdier på bygda:

- Jeg tror det. Dugnad er viktig, å hjelpe naboen. Å involvere seg i saker man ikke direkte har noe med å gjøre. Flere voksne deltar i oppdragelsen av ungene. Jeg tror vi er litt mer nøysomme og finner gleder i litt mer hverdagslige ting. Det er litt mindre statusjag. Å rusle med ungene i fjæra, og ta en kaffekopp på trammen til naboen, sier Undertun.

Sivert Moen (Sp) i Midtre Gauldal er enig:

- Vi har gode verdier. Jeg hører det er sagt at bedrifter foretrekker lærlinger fra landsbygda. Det tror jeg handler om ansvarsfølelse, stolthet i å gjøre jobben godt. Frafallet vi hører om i videregående skole, det er ikke på samme måte her. Folk på bygda er litt mer vant med å bite i det sure eplet, forteller Moen.

- Står i lag

Ordfører Per Helge Johansen (Sp) i Leka svarer kjapt på spørsmålet om det fins egne bygdeverdier:

- Kraften til å overleve, ærlighet og godhet. Å bry seg om lokalsamfunnet og stille opp når det trengs. Vi står i lag. Og nå er vi på krigsstien, som de sier i Donald Duck.

Men Leka-ordføreren kan også ha fine stunder i storbyen:

- Det fineste jeg vet er når jeg kan treffe en god venn i Oslo. Da føler jeg meg fri og kan gjøre hva jeg vil uten å bli lagt merke til. Men når jeg er på Tjuvholmen eller Aker Brygge ser jeg Forskjells-Norge, på Karl Johan ser jeg de som falt utenfor. Og skulle jeg bodd der, ville jeg vært redd for å bli ensom, sier Johansen, som vil kjempe til siste slutt mot at kommunen hans skal bli slått sammen med Nærøy, Vikna og Bindal.

- Store verdier

Ordfører i Rennebu, Ola Øie (Ap), sier han føler seg fri i hjemkommunen.

- Vi har store verdier, ja! Lange tradisjoner – seterlivet for eksempel. I debatten om kommunesammenslåing kommer det frem at vi er redd for å miste våre verdier, kultur og identitet. Vi har mye å være stolte av i Rennebu; kulturskolen vår, naturen, landbruket, Vegard Heggem, Astrid S., Vebjørn Rodal.

- Det som er ekte. Det du ser er ikke tilgjort. Hardt arbeid. Vi har ildsjeler som jobber og jobber for bygda, sier Meråker-ordfører Kari Anita Furnes (Sp). Selv har hun bodd i Namsos, men klarte ikke mer enn ett år.

- Jeg bodde i Trondheim en gang, i ei blokk uten veranda. Jeg holdt på å tørne. Og vokser du opp i Munkegata omgitt av asfalt, gir ikke det særlig gode oppvekstvilkår, sier ordfører i Agdenes, Oddvar Indergård (Felleslista for bygdeutvikling).

Men han tror ikke det fins egne verdier på bygda.

- Nei, nordmenn er nordmenn. Seint, men godt, har vi tatt imot flyktninger. Vi har 10–15 fra Syria, og de blir godt ivaretatt i Agdenes. De har allerede blitt veldig integrerte, og de trives godt.

- Dårligere oppvekstvilkår

Også Hitra-ordfører Ole Haugen (Ap) mener det er bedre for barn å vokse opp i distriktet.

Haugen tror også det fins egne verdier på bygda.

- Ja, folk bryr seg mer om hverandre. Vi skal være våken på om dette er i endring. Sammen med Frøya har vi innbyggere fra 73 nasjonaliteter. Det kan gi oss en utfordring, men også en berikelse. Vi ser det litt når det gjelder dugnadsånd – de er vanskeligere å få på banen, de forstår ikke helt hva som er forventet.

Frosta-ordfører Trine Haug (Sp) tror det fins egne verdier på bygda.

- Å bry seg om andre, være opptatt av hva som skjer i lokalsamfunnet. Og ja, dette er nok under press. Engasjementet hos de yngre er nok mindre nå enn før. Alt er så tilgjengelig nå, vi har det så bra, mange sier det ikke er noe å kjempe for. Alt er et tastetrykk unna. Til og med på Frosta får vi mat levert på døra.

- Ting blir aldri som de var

På spørsmål om hvorfor hun bor i Åfjord, svarer ordfører Vibeke Stjern kjapt:

- Mamma'n min bor her! Bygda har de kvalitetene jeg ønsker å gi ungene mine.

Sp-ordfører Jon P. Husby i Skaun advarer mot å tro det fins bedre verdier på bygda enn i byen:

- Vi skal være forsiktige med å si at bygdeverdiene er bedre enn i byen. Og det er viktig at vi er åpen for nye impulser og muligheter. Ting blir aldri slik de var før, konstaterer 63-åringen.

