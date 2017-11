Trump skryter av nordkoreanerne

- Utrolig stolt. Gleden over å vinne serien blir bare større og større

– Jeg synes de er flotte folk. De er arbeidsomme. De er varme, mye varmere enn det verden egentlig vet eller har forståelse for, sa Trump til journalistene som fulgte med ham på presidentflyet Air Force One fra Hawaii til Japan lørdag.

Trump har et annet syn på Nord-Koreas leder Kim Jong-un og regimets atomvåpenprogram. Derfor setter han dette høyt på dagsorden når han nå er i gang med sin omfattende Asia-reise.

– Jeg håper alt løser seg for alle parter. Det ville vært flott hvis vi kan få ordnet opp i dette, både for de flotte nordkoreanerne og for alle andre, sa Trump.

Han la til at Nord-Korea utgjør et stort tema for både Japan, Sør-Korea og Kina, de tre første landene han besøker på sin 13 dager lange Asia-reise.

På spørsmål om Trump tror Pyongyang kommer til å foreta en ny ballistisk missiltest mens han er på rundreise i Asia, svarer han:

– Det finner vi snart ut av. Lykke til!

