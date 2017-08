Skal du flytte i kollektiv? Én type kontrakt bør du ta helt avstand fra

Tre måter å organisere et kollektiv på

1. En av beboerne står som leier på kontrakten. Her inngår utleier kun en kontrakt med en av leietagerne, på den forutsetningen at denne skal fremleie deler av leiligheten til de andre. Denne ene er da utad ansvarlig for alt som har med leieforholdet å gjøre. I dette tilfellet er det svært viktig at det inngås en underavtale mellom den som står ansvarlig, og at alle de andre som bor der til enhver tid signerer denne. Denne bør regulere forhold som oppsigelse og sanksjoner ved manglende husleiebetaling. Dersom én av beboerne ikke betaler sin husleie, vil dette gå utover de andre, og da særlig den ene som er ansvarlig etter kontrakten, og som da ofte også er ansvarlig for at riktig beløp kommer inn til utleier hver måned.

2. Hver enkelt har sin egen kontrakt. Her har den enkelte et eget leieforhold overfor utleier, og er selv kun, men fullt ut ansvarlig for seg selv og sine betalinger og handlinger. Oppsigelse er regulert i kontrakten, og dersom noen av de andre i kollektivet ikke betaler kan ikke utleier gå på deg for å dekke betalingen, med mindre dette blir uttrykkelig avtalt. Dette er nok den mest uvanlige formen av disse tre, ettersom mange utleiere syns det er greit at de som bor i kollektivet ordner opp seg imellom selv, så lenge han får betalingen sin, altså type 1.

3. Alle beboerne til enhver tid er solidarisk ansvarlig. Har i det praktiske cirka samme konsekvenser som type 1. Forskjellen her er at alle er ansvarlig for alt, én for alle, overfor utleieren, slik at én av dere slipper å sitte med det fulle ansvaret. Dersom én blir krevd for noe, kan denne kreve utlegget tilbakebetalt fra de andre. Alle har signert på kontrakten, og innholdet gjelder da for alle.

Kilde: Leieboerforeningen