Slik får du mest ut av studieåret: – Start studiene fra første dag

Over 200.000 av oss tok høyere utdanning i fjor. Nå står et nytt studieår for tur, og for mange innebærer det investering av både tid og kostnader.

Hvordan får man mest valuta for pengene og innsatsen som legges ned? Vi har spurt en kunnskapsminister og en karrièreveileder hvordan du bør prioritere.

Kunnskapsministeren: – Ingen har noen gang dødd av eksamen

For veldig mange er studietiden den beste i livet, påpeker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Nyt den. Men husk å starte studiene fra første dag, i hvert fall om du har ambisjon om å gjøre mer enn å karre deg gjennom. Alle leser litt mer før eksamen, men sett av tid til lesing allerede helt fra semesterstart.

1. Hva er tipset for å få mest mulig ut av studieåret?

– Bli med på studentlivet. For mange er det fristende å bare holde seg til vennene man har fra før, særlig om studiested er nær hjemmet. Men da går du glipp av så mye. Bli med på studentkro, i studentidrett, kor eller hva det nå skal være.

Han legger til:

– Jeg likte også godt å ta en øl med folk fra faget. Da blir det lett til at man diskuterer studiene og lærer mye – men det føles som fritid likevel.

2. Hva er den beste studieteknikken?

– Prioriter stoffet du leser. Mange bruker mye tid på å lese alt like godt, men prøv heller å få fatt i kjernen i faget og konsentrere deg om det. Så er det viktig med aktiv lesing: Strek under, skriv notater, marker viktige avsnitt og så videre.

Unngå skippertak, fortsetter han.

– Alle har selvfølgelig lange leseøkter før eksamen, men det er enda bedre om du klarer å lese jevnt og trutt underveis. Da kan du repetere til eksamen. Til slutt: Ingen har noen gang dødd av eksamen. Det ordner seg for de fleste.

Karrièreveilederen: – Ha fokus på kosthold og trening

Karrièreleder ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten, mener det er viktig å delta på det som skjer allerede før undervisningen starter.

Det vil bli gitt mye informasjon og du får anledning til å bli godt kjent med dine kullkamerater.

– Og lag en oversikt for hvordan du vil organisere din studenthverdag. Noen trives best med å stå opp klokken seks, mens andre er mest effektive etter klokken tolv. Tilpass slik at du føler du får mest igjen for tiden du tilbringer på lesesalen.

1. Hva er tipset for å få mest mulig ut av studieåret?

– Ta del i det som skjer. Gå på forelesninger, delta i kollokviegrupper, og les og spis lunsj sammen med andre.

Også her er nøkkelen å lage en helhetlig plan, fortsetter han.

– Den bør inneholde når du skal på forelesning, når du skal studere, trene, når du skal jobbe i deltidsjobben, være på lesesalen med mer. Sett deg også inn i hvilke fritidsinteresser du kan ta del i som er organisert rundt ditt studiested.

Ta med den en pakke pastiller eller tilsvarende på forelesning og tilby sidemannen. Det er ofte de små tingene som gjør at du blir kjent med andre.

2. Hva er den beste studieteknikken?

– Studieteknikk handler mer om kvalitet enn kvantitet. Du får mer igjen for tiden du tilbringer på lesesalen når du har fokus på kosthold og trening samtidig. Hvis du i tillegg setter av tid til å være sosial vil du få bedre overskudd og kunne være mer effektiv på lesesalen.

Og ikke google studieteknikk, for da får du tusenvis av svar, fortsetter han.

– Jevn jobbing er en god strategi uansett. Ikke utsett ting til neste uke.