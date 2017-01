Dette suksess-stykket er solgt til 19 land

Saken oppdateres.

Stykket, som ble satt opp for første gang i London i fjor, er allerede solgt til 19 land og skal nå settes opp av Riksteateret. De skal på turné over hele Norge og spiller blant annet seks steder i Trøndelag.

Stykket heter på norsk «Kollaps i kulissene» og handler om en gruppe amatørskuespillere som endelig har fått sjansen til å sette opp et teaterstykke.

- Stykket skuespillerne setter opp er egentlig et alvorlig stykke om et mord skrevet av en kjent forfatter. De har satsa stort, fått en stor dekk. Endelig har de funnet et stykke som passer til antall skuespillere i troppen. De er ikke helt i mål når premieren kommer, men de er klare til å spille. Så mener at de har en annen glød å tilby publikum enn instutisjon-publikum. De prøver så godt de kan, men det skjer mye galt underveis. Likevel er de fast bestmt på å fullføre, fortellerskuespiller, Jan Martin Johnsen.

Johnsen spiller to roller i stykket i sin første turné med Riksteateret.

Å spille dårlig

Alle skuespillerne i stykket skal altså ikke bare spille en rolle i et stykke, men også spille en amatørskuespiller med høye ambisjoner mens de gjør det. Hvordan er det for en rutinert skuespiller og skulle spille dårlig?

- Vi skal jo spille en amatørtropp som har fått mulighet til å samarbeide med riksteateret til å sette opp et helt stykke. Vi har egentlig ikke fokusert noe på at vi skal spille dårlig, vi har fokusert mer på å spille noen som virkelig vil få det til, men som ikke klarer det. Det ligger mye humor der, mener Johnsen.

Umiddelbar respons

Jan Martin Johnsen er både skuespiller og stand-up komiker. Han liker godt å spille i komedier, slik forestillingen han nå skal være med i jo er.

- Komedier er fanstastiske å spille i! Det handler litt om at man får en umiddelbar respons. Hvis folk ler, er det ikke bra. Hvis folk ikke ler, da er det morsomt og da er det bra. Det liker jeg, sier Johnsen.

- Har det hendt at folk ikke har ledd når du opptrer?

- Å ja, mange ganger! En av mine verste opplevelser var i Trondheim for mange mange år siden, da jeg holdt på litt med stand-up. Jeg hadde et på et nyåpna utested som ikke finnes lengre, Posepilten het det. Det var absolutt ingen som lo. Det var helt grusom! Heldigvis er det jeg som ler av det i dag, sier Johnsen.

