Torsdag kom Astrid S hjem til Rennebu etter en noen hektiske måneder. I november turnerte hun rundt i Europa , og gjestet storbyene London, Paris, Amsterdam, København, Köln, Berlin og Stockholm.

Stolt far

På Facebook skriver hun at dette er årets første fridager.

- Wow, jeg sitter i bilen på vei hjem til Rennebu. Jeg er emosjonell, forteller hun på facebooksiden sin. Høydepunktet på bilturen hjem sammen med sin far var ifølge henne et stopp på en bensinstasjon.

- «SJÅ!!» hører jeg pappa rope fra andre siden av rommet inne på bensinstasjonen. Det blir stille, alle snur seg (inkludert meg). «DÆ Æ DATTRA MI PÅ HITS FOR KIDS!!!» roper han. Ingen bryr seg. Men det gjør ikke noe. For meg er det stort, og for pappa er det stort, skriver Astrid S på Facebook.

Hun forteller videre at de selvsagt kjøpte cden og hørte på den resten av turen hjem.

- Dette blir for mye for meg. Takk for i år alle sammen, skriver hun.

Over 100 millioner

Det er tre år siden Astrid Smeplass fra Rennebu deltok i tv-konkurransen Idol, og har siden fått en internasjonal karriere som popartist. I november hadde låten hennes «Hurts so good» blitt avspilt over 100 millioner ganger på Spotify.

For to år siden besøkte Adresseavisen Astrid S hjemme i mellomjula.

- Jeg er sjokkert over hvor mye det koster å være voksen, fortalte en 18 år gammel Astrid da.