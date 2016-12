Rasisme og raseforskning på samer

Saken oppdateres.

Sparrok spiller rollen som den 14 år gamle reindriftsjenta Elle-Marja som sammen med lillesøsteren blir sendt på internatskole for samer på 1930-tallet. Til skolen kommer det svenske rasebiologer, som blant annet fotograferer barna nakne og måler hodeskallen deres. Forskerne hadde matematiske formler der de angivelig kunne måle seg fram til intelligensen og de menneskelige egenskapene til hver enkelt person.

- Elle-Marja velger til slutt å rømme fra internatskolen, hun vil fortrenge sin identitet som same og forsøker å skape seg et nytt liv som svenske «Christina» i Uppsala. En av årsakene til at hun rømmer, er at hun ønsker å ta høyere utdanning – noe som var forbudt for samer på den tiden. «Lapp skal være lapp» var den undertrykkende gjennomgangstonen, forteller sørsamiske Lene Cecilia Sparrok som aldri hadde spilt i film før «Sameblod».

Voldsom rasisme

Filmen, som har premiere under filmfestivalen Kosmorama i Trondheim 8. mars, tegner et bilde av den voldsomme rasismen og forskjellsbehandlingen som samene ble utsatt for.

Namsskogingen Sparrok synes det er trist å tenke på hva samene måtte gjennomgå. De hadde en lavere rang i samfunnet og ble utsatt for rasisme både fra det offentlige og i hverdagen. Hun peker på at samer fortsatt i dag blir utsatt for rasisme, men at hun selv har vært heldig.

- Jeg har vært veldig heldig. Jeg har gått på skole i Snåsa og i Grong, og har ikke opplevd noe negativt. Samtidig er det mye uvitenhet om samisk kultur, noe som kan oppleves som sårt.

Den svensk-norsk-danske samproduksjonen er den første filmen på sørsamisk, et utrydningstruet språk som bare 500 personer på kloden snakker. Sørsamisk står på UNESCOS liste som et alvorlig truet språk, men står temmelig sterkt i Snåsa i Nord-Trøndelag.

- Læreren min på skolen sa at det var som å vinne i lotto at jeg kunne sørsamisk. Men i dag har det skjedd en forandring, og det er flere som lærer sørsamisk.

Vant samme pris som Hollywood-stjerner

De viktige internasjonale bransjebladene Hollywood Reporter, Variety og Screen har skrevet rosende om filmen. I Japan i november ble dessuten Sparrok kåret til beste kvinnelige skuespiller under Tokyo International Film Festival. Hollywood-stjerner som Glenn Close og Helena Bonham Carter har blant annet vunnet prisen tidligere. Amatørskuespiller Lene Cecilia Sparrok visste ikke på forhånd at hun skulle vinne i Tokyo.

- Det var naturligvis et sjokk, men også veldig artig. Heldigvis var jeg der sammen med regissøren, Amanda Kernell, som støttet meg.

«Sameblod» har også sanket filmpriser i greske Thessaloniki og i Venezia.