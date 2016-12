Høyre-representant hardt ut mot Helleland

Saken oppdateres.

Nordby Lunde er svært uenig i hvordan Helleland fremmer det «norske på».

«Jeg trodde jeg tilhørte en politisk retning som satte individet i sentrum, ikke et kvikklunsjspisende salmesyngende bunadskledd individ som stort sett kun går i kirken på julaften, men vil at skolen skal tyne andres barn dit for at deres barn skal ha noen å gå med», skriver Heidi Nordby Lunde på sin Facebook-konto. Lunde er også kjent for sin blogg Vampus.

Det var Dagbladet som først omtalte uspillet fra Lunde.

Kvikklunsj og brunost

Lunde mener det er unødvendig å gni «det norske» i trynet på folk, slik hun mener kulturminister Linda Hofstad Helleland gjør i sin julehilsen lille julaften. Ifølge med et bilde av seg selv i bunad foran et juletre, skrev statsråden blant annet «Vær stolt av det norske! Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt. Generasjoner har skapt det typiske norske. Ord, holdninger og verdier».

LES OGSÅ: Trine tukler ikke med julematen, men har noen triks

Hun kritiserer også dem som hun mener svekker den norske kulturarven, blant annet en barneskole i Stavanger. Skolen skal angivelig ha skrevet om en julesang slik at teksten ble nøytral – blant annet ved å utelate ordene «nisse» og «Gud». Dette viste seg å være feil.

Støtte fra Farahmand

Helleland har både fått støtte og hard medfart etter innlegget. Blant annet støtter Høyre-politiker Mahmoud Farahmand kulturministeren i sin blogg, og mener at det er riktig å være stolt av det norske, samt at man ikke må overlate dialogen og samtalen om nasjonalisme og patriotisme til de mest brune kreftene i samfunnet.