Hackere tok livet av Britney Spears

Saken oppdateres.

Dødsbudskapet kom i form av flere twittermeldinger fra Sony Music Entertainment, der det het at 35-åringen var død i en ulykke.

Sony sørget straks for å slette meldingene og medga at twitterkontoen deres var blitt hacket.

– Sony Music beklager forvirringen overfor Britney Spears og hennes fans, tvitret de videre.

Spears' manager Adam Leber understreket overfor CNN at popstjernen lever i beste velgående.

– Flere internettklovner har opp gjennom årene framsatt lignende påstander om hennes død, men det har aldri skjedd via Sony Musics offisielle twitterkonto, sa Leber.

I 2001 meldte en radiostasjon Texas at Britney Spears og den daværende kjæresten hennes Justin Timberlake hadde omkommet i en bilulykke. To ansatte i radiostasjonen fikk sparken fordi de hadde viderebrakt påstanden de hadde lest på internett, uten å sjekke om den holdt vann.

Bob Dylans offisielle twitterkonto ble også trolig hacket mandag. Omtrent samtidig med at det falske dødsbudskapet om Britney Spears ble sendt ut, tvitret Dylan tilsynelatende «Rest in peace @britneyspears».