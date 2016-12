Skuespiller Carrie Fisher er død

Saken oppdateres.

Fisher er mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene.

Hun døde tirsdag, bare noen dager etter at hun lillejulaften fikk hjerteinfarkt på et fly på vei fra London til Los Angeles, 15 minutter før landing. Hun ble lagt inn på intensivavdeling ved et sykehus i Los Angeles, der hun døde tirsdag.

– Det er med svært dyp sorg at Billie Lourd bekrefter at hennes kjære mor Carrie Fisher døde i dag morges klokken 8.55, heter det i en uttalelse fra familiens talsmann Simon Halls på vegne av Fishers datter.

– Hun var elsket av verden og vil bli dypt savnet. Hele vår familie takker dere for deres tanker og bønner, heter det videre i uttalelsen som er videreformidlet via People .

Kokain

Den amerikanske skuespilleren var diagnostisert med bipolar lidelse. Hun var åpen om sine mentale problemer, samt sine år som misbruker av kokain og LSD.

At Carrie Fisher var en flittig kokainbruker på 1980-tallet, har hun vært svært åpen om. Til AP fortalte hun i 2010 at hun brukte kokain under innspillingen av «The Empire Strikes Back», i scenene på isplaneten Hoth – som dels ble spilt inn i Norge.

Fisher skapte medieoppslag på tampen av fjoråret da hun gikk skarpt ut mot alle som kritiserte utseendet hennes i «Star Wars: The Force Awakens», som ble lansert like før jul i fjor.

– Vennligst slutt med å diskutere hvorvidt jeg har eldet vel eller ei, skrev hun på Twitter og fastslo videre:

– Dessverre sårer det alle tre følelsene mine. Kroppen min har ikke tålt aldringen like godt som jeg har.

Hun fulgte opp med å kalle kroppen for sin «hjernebag», som frakter henne til plasser der det er noe å se.

Før premieren i fjor røpet Carrie Fisher at hun måtte gå ned i vekt for å bli Leia på ny, med ordene «de ønsket ikke å hyre hele meg, bare tre fjerdedeler».

Lang karriere

Fisher er også kjent for sine halvbiografiske noveller, inkludert den bestselgende debutboken «Postcards from the Edge».

Fisher var datter av showbiz-veteranen Debbie Reynolds og Eddie Fisher, og vokste opp i Hollywood, før hun i 1973 begynte å studere ved Central School of Speech and Drama i London. To år senere var hun tilbake i Hollywood der hun debuterte i «Shampoo», der blant andre Warren Beatty også medvirket. Nye to år etterpå, bare 19 år gammel, debuterte hun i «Star Wars»-universet.

Hun har også spilt i Woody Allens «Hannah og hennes søstre», «Da han møtte henne» mot Billy Crystal, og i kultklassikeren «The Blues Brothers» fra 1980. Fisher var gift i ett år med musikeren Paul Simon på 1980-tallet. Hun etterlater seg ett barn – datteren Billie Lourd som ble født i 1992.