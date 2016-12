Åge Aleksandersen er strålende fornøyd med «Levva livet»

Saken oppdateres.

- Jeg er helt svett jeg, sier Åge Aleksandersen selv etter endt forestilling.

- Og strålende fornøyd!

Amatører tolker Åge

«Levva livet» er en nyskrevet teatermusikal basert på musikk og sangtekster av Åge Aleksandersen der Arnulf Haga har manus og regi.

Det er Verdal Teaterlag og Teaterselskapet InnSpæll som står bak prosjektet, og Haga fikk helt frie tøyler til å gjøre hva han ville med Aleksandersens musikk-og tekstunivers.

- Det var en flott opplevelse, sier mannen bak alle tekstene og melodiene som brukes i stykket.

«Levva livet» i verdalsdrakt har blitt er et spenningsdrama om to menn som har blitt fiender, og om livets harde realiteter. Handlingen spinner rundt samvittighet og en følelse av avmakt og overmakt.

I anmeldelsen skriver Ole Jacob Hoel at vi møter rockestjernen Abel Mathisen. Med traumer fra krigen i Afghanistan, og nettopp ute etter over tre års fengsel, skal han igjen møte verden og sin onde barndomsvenn Louis Bergmann; han som var med i Afghanistan, som lot ham i stikken og dermed i fengsel, som stjal hans kjæreste - og er hans manager.

LES ANMELDELSEN HER: Lite lys, og enda mindre varme

Liker måten det ble gjort på

«Det fungerer flott i enkeltscener og tross noe skurr: det er grunn til å bli imponert over helheten». Det skriver Hoel.

Om anmelderen mener stykket blir at stykket både er litt for komplisert, og litt for enkelt, sier Åge Aleksandersen selv at han er strålende fornøyd.

- Det er som er mest spennende for min del er hvordan sangene er satt inn i den historien de forteller på scenen. Det ga en litt annerledes opplevelse enn det som lå bak da jeg skrev den enkelte sangen, sier han.

Musikeren syntes arrangementet, som er veldig annerledes enn det han selv bruker, fungerte i settingen.

- Det ble kjempefint, avslutter Åge Aleksandersen.