Dette kan du binge i jula

Saken oppdateres.

Vi har valgt å ta med alle de store strømmetjenestene i denne listen. Så uansett om du abonnerer på bare èn eller alle sammen så vil du finne en anbefaling som passer for deg her. Vi har plukket ut det vi mener er de beste av de beste i denne listen. Crème de la crème, altså. Og aller helst skulle seriene vi gikk for være så ferske som mulige. Så uten noe mer utenomsnakk, her er våre topp anbefalinger til TV-serier du kan binge i jula.

HBO Nordic

The Affair

3 sesonger

Nye episoder hver uke. Denne langsomme og lidenskapelige serien byr på noen av de sterkeste skuespillerprestasjonene du kan finne i en TV-serie for tiden. The Affair er for tiden inne i sin tredje sesong og kan by på noe helt annet enn typisk formelpreget TV-underholdning. Serien tar utgangspunkt i en utenomekteksapelig affære mellom forfatteren Noah Solloway ( Dominic West fra bl.a. The Wire) og Alison Lockheart ( Ruth Wilson fra bl.a. Luther og Wuthering Heights). Genistreksen som The Affair gjør er at du får se historien fra flere synsvinkler enn bare èn. Noe som gjør at du hele tiden blir sittende å vite om det i det hele tatt finnes noen troverdige fortellere i denne historien. Dette er et erotisk kjærlighetsdrama, et mord-mysterium og en psykologisk thriller i en eneste stor, deilig pakke.

Vikings

4 sesonger

Nye episoder hver uke. Har du ikke oppdaget Ragnar, Rollo, Bjørn, Floki og Lagherta ennå så er det sannelig på tide. Har det noen gang eksistert en mer karismatisk skuespiller i en serie enn Travis Fimmel som Ragnar Lodbrok? Neppe. Og har du noengang sett en bedre framstilling av vikinger på film enn dette? Det tror vi heller ikke. Vikings har gått fra å være en liten kult-serie fra History Channel til å bli en av de største TV-seriene i verden. Og ikke uten grunn. Hver eneste episode er som en påkostet Hollywood-produksjon. Viking er i dag det eneste historiske TV-dramaet som kan utfordre Game of Thrones om tronen.

Westworld

1 Sesong

Nylig avsluttet. Det vil garantert bli flere sesonger av Westworld. Denne serien ble den store snakkisen i 2016 ved siden av Netflix-serien Stranger Things. Westworld tar utgangspunkt i en film av Michael Crichton fra 1973, men bygger sitt eget univers at dette konseptet. Westworld er en gavepakke til deg som elsket Lost. Mysterier pakket inn i gåter som igjen er svøpt i en produksjon som må ha kostet HBO minst et par statsbudsjett å lage. Strålende spilt av bl.a. Anthony Hopkins og Ed Harris.

Divorce

1 sesong

Nylig avsluttet. Er det mulig å lage en komiserie om skilsmisse? Svaret er et rungende ja etter å ha sett ti episoder i selskap med Sarah Jessica Parker og Thomas Hayden Church. Spesielt sistnevnte oppviser et komisk talent som sjelden er sett i amerikanske TV-serier. Dette er ikke feel-good -komedie i slektskasp med bl.a. Under samme tak eller Parks and Recreation. I stedet finner Divorce opp sin egen sjanger. Kanskje vi kan kalle det feel-bad -komedie? Uansett den dystre tematikken, la ikke sjansen gå fra deg til å se denne. Innovativt, hjerteskjærende og tidvis hysterisk morsomt.

C More

The Young Pope

1 sesong

Nye episoder hver uke. Paolo Sorrentinos dramaserie om en 40 år gammel amerikansk kardinal som blir valgt til pave av den katolske kirken er ulikt alt annet som finnes der ute. Jude Law er strålende i rollen som den ultra-ortodokse Pave Pius XIII. The Young Pope blander drama, komedie og thriller på en måte du garantert aldri har sett tidligere. Og vi må spesielt nevne musikken og filmingen i denne serien som i mangel på et bedre ord er helt himmelsk.

Deutschland 83

1 sesong

Avsluttet. Om du gikk glipp av denne da den gikk på NRK har du muligheten igjen på C More Series. Deutschland 83 er en tysk spion / thriller -serie som tar for seg forholdet mellom vest -og øst under den kalde krigen. En storslått produksjon med langt mer nerve, spenning og action enn vi er vant til fra dette landet. Om du liker spionfilmer fra denne tidsperioden så vil du også like Deutschland 83. I våre øyne er den langt bedre enn Steven Spielbergs Oscar-vinnende «Bridge of Spies» som tar for seg den samme tematikken.

Viaplay

The Walking Dead

5 sesonger

Denne Fox-serien er allerede midt inne i sin syvende sesong når du leser dette. Desverre så er det umulig å være like oppdatert via strømmetjenestene på grunn av det knallharde lisens-regimet som Fox TV har over denne serien. Men du kan se de fem første sesongene både på Viaplay og på HBO Nordic. Og det bør du gjøre om du er en av de få som fortsatt ikke har blitt hekta på historien om Rick Grimes og resten av de overlevende etter zombie-apokalypsen. The Walking Dead handler i langt større grad om hva mennesker er villige til å gjøre for å overleve enn noe annet. Serien er nå den mest populære TV-serien i verden, og dette er ikke uten grunn. Du investerer i The Walking Dead. Du investerer tid og følelser på å følge denne gruppen av mennesker gjennom motgang og triumf. Og du blir hekta, så inn i granskauen hekta.

Blacklist

4 sesonger

Denne serien om James Spyder i rollen som den tidligere FBI-agenten Raymond Reddington blir bare bedre og bedre. Det som startet som en formelpreget og ganske typisk amerikansk thriller-serie har utviklet seg til å bli noe helt spesielt. Action og spenning for alle penga. Og den røde tråden om hvem Reddington egentlig er vil få deg hektet fortere enn du aner.

Amazon Prime Video

The Grand Tour

1 sesong

Ny episode hver uke. Til den latterlige lave prisen av 25 kroner per måned skal det godt gjøres å finne en grunn til ikke å abonnere på strømmetjenesten til Amazon om du var en fan av Top Gear. Jeremy Clarkson, James May og Richard Hammond fortsetter med det de gjør best, nemlig guttestreker, på et budsjett som må være astronomisk. Dette ER Top Gear, bare med et annet navn. Og du kan kun se The Grand Tour på Amazon.

The Man in the High Castle

1 sesong

Sesong 2 vil bli gjort tilgjengelig om kort tid. Amazon-eksklusiv. En av de mest omtalte serien i 2016. Basert på sci-fi forfatteren Philip K. Dicks roman med samme navn fra 1963. Serien er en såkalt «alternate history» der forfatteren ser for seg hvordan verden ville ha sett ut om aksemaktene ( Italia, Japan og Tyskland) hadde vunnet 2. verdenskrig. Serien tar for seg et scenario der USA den alternative versjonen av USA i 1962 er delt inn i tre soner, den japansk-okkuperte vestkysten, den tysk-okkuperte østkysten og den nøytrale midtvesten. Tidvis neglebitende spennende og en serie som ikke ligner på noe som helst annet du finner på Netflix, HBO eller noen av de nordiske strømmetjenestene.

Netflix

Stranger Things

1 sesong

Forventningene til neste sesong ( kommer i 2017) er enorme. Stranger Things er en slags kjærlighetserkæring til alt som hører 1980-tallet til. Tenk E.T., tenk Poltergeist og tenk Back to the Future. Du finner alt her og mer til. Stranger Things ble over natten en av Netflix sine mest populære satsninger på egenproduserte serier. Populariteten overgikk til og med House of Cards og Orange is the new black. Og det er lett å forstå hvorfor. Barneskuespillerne i serien er blant de beste vi noengan har sett på film og historien er grøssende spennende. Det skal godt gjøres å ikke sluke disse åtte timene i et eneste stort jafs.

The Crown

1 sesong

Apropos snakkiser. Stranger Things var ikke den eneste serien som Netflix laget som skapte overskrifter i 2016. The Crown som kom på tampen av året fikk alle mellom 8 og 80 til å sette seg ned å nyte historien om den unge dronning Elizabeth II av Storbritannia. Ikke så mye et kostymedrama som en rasende spennende historie som fant sted for ikke alt for lenge siden.

Narcos

2 sesonger

Den brasilianske skuespilleren Wagner Moura ble tatt fram som en kandidat for beste mannlige skuespiller under årets Emmy Awards. Ikke ufortjent, for serien Narcos som tar for seg livet til den Colombianske narkobaronen Pablo Escobar hviler nesten utelukkende på Mouras magnetisme som skuespiller. Narcos er en serie som av og til dveler for mye ved detaljer og andre ganger igjen har det litt for travelt med å ta handlingen et steg videre. Men serien som helhet er og blir strålende ene og alene på grunn av Mouras framstilling av Escobar.

Dirk Gently's Holistic Detective Agency

1 sesong

50% humor og 50% spenning. Dette er en amerikansk filmatisering av Douglas Adams bok av samme navn. Douglas Adams er mannen bak «A Hitchikers guide to the galaxy». Altså erke-britisk humor fra samme famile som Monty Python. Denne serien lener seg mer mot spenningssiden av boken enn crazy-humoren til Adams. Men med Elijah Wood i hovedrollen og en rekke andre sterke navn i mindre roller så er dette nok en kvalitetsserie fra Netflix som helt sikkert vil bli fornyet for flere sesonger.