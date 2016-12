- Det verste var å se at ingen brydde seg om ham

Saken oppdateres.

- Jeg har fått et helt nytt syn på livet, sier Andreas «Adrees» Estenstad.

Trondheimsartisten, kjent fra TV2-konkurransen The Stream, besøkte nylig Abjoulaye (11) i Guinea i regi av fadderorganisasjonen Plan International Norge.

Der ble han fort slått av de kummerlige forholdene i det som ifølge FN er verdens fjerde fattigste land.

Støttekonsert fredag

- Men det var først da jeg ble kjent med Abjoulaye at jeg virkelig fikk vite og forstå hvordan de har det. Og han er ikke den eneste som har det sånn, sier Adrees, som fredag kveld kl. 20 stiller opp på direktesendt støttekonsert på TV2 til inntekt for Plan. Der stiller også de andre finalistene og dommerne fra tv-programmet The Stream opp, i tillegg til artister som Eva Weel Skram og Anders Grønneberg samt utenriksminister Børge Brende og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- En skikkelig vekker

11-åringen Abjoulaye er foreldreløs og jobber ti timer hver dag, sju dager i uka, som læregutt på bilverksted. For det får han ingen penger, men litt mat og vann - av og til. Abjoulayes far døde i armene hans for flere år siden, og verken mor eller stemor ville vite av ham. Han måtte slutte på skolen og de få bøkene hans ble tatt fra ham. Han ønsker heller å gå på skole enn å jobbe på verkstedet fra morgen til kveld, og fortalte at det ikke er noe eller noen i livet hans som får ham til å smile.

- Å få vite hva han føler og se hvor dårlige muligheter han har, var sterkt. Jeg var ikke klar over at det var så ille, og jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve det på nært hold. Det var en skikkelig vekker og veldig sunt for meg. Jeg tror det er få unge i Norge som vet hvor urettferdig verden er, sier Adrees.

Ingen familie eller venner

- Hva gjorde sterkest inntrykk på deg?

- At Abjoulaye ikke hadde noen. Ikke foreldre, ingen venner. De fleste av oss har familie og venner som stiller opp for oss når vi trenger det og alltid er med oss. Det var fælt å se at ingen brydde seg om ham, sier 16-åringen fra Trondheim.

Nå er Adrees blitt Plan-fadder for Abjoulaye, og han håper oppfølgingen vil gi 11-åringen en lysere framtid. Kanskje til og med komme tilbake til skolen. 22 prosent av alle barn i skolealder i Guinea går ikke på skole.

- Håper han får det bedre

- Jeg håper han får det bedre, i beste fall kan det endre hele livet hans, sier Adrees, som har veldig lyst til å dra tilbake til Guinea for å se hvordan det går med Abjoulaye. For møtet med 11-åringen har forandret ham.

- Ja, jeg har fått et annet syn på livet. Vi har det aller meste, likevel får vi aldri nok. Etter å ha møtt Abjoulaye, skjemmes jeg over å ønske meg og mase om ting jeg ikke trenger - De får ikke engang nok vann! Jeg har lært meg å sette pris på det jeg har, forteller Adrees.