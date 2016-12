Saken oppdateres.

- Tidligere har jeg gjort alt selv. Jeg har spilt inn og gitt ut platene, og promotert dem. Jeg har innsett for lenge siden at jeg trenger et støtteapparat, sier Ulf Risnes.

Trondheimsartisten er en av flere som nå har knyttet seg til det helt ferske management- og rådgivningsselskapet Dora 3.

LES OGSÅ: - Målet er å finne trønderske artister som kan fylle Sverresborg

- Jeg har lenge savnet et godt drevet management i Trondheim. Det er ikke lett å finne noen som har de riktige kontaktene. De har med seg Jostein Ansnes fra Øra studio, noe som vil sikre dem bedre grep om utgivelser fra Trondheim, sier han.

Å samle flere sterke artister under en paraply vil gjøre Dora 3 til et lite kraftsentrum, tror Risnes.

- Det har aldri vært noe sterkt samarbeidsklima i Trondheim, og mange artister har flyttet til Oslo. Jeg håper vi får bygd opp noe som gjør at både yngre og eldre artister kommer sammen i en sterk organisasjon med mye kompetanse.

- En viktig møteplass

Siden 1990 har Risnes gitt ut ti album med Tre Små Kinesere, ett soloalbum og en duo-plate med Øyvind Holm. I fjor ga han ut to EP-er under eget navn, «U» og «L».

LES ANMELDELSENE: Gode, gamle Ulf og Melodier på lærebok-nivå

Kan vi forvente «F» i løpet av året?

- Jeg holder på å gjøre ferdig sangene nå. Jeg er ikke sikker på når og hvordan de utgis, men jeg håper det er snart, sier Risnes, som har et uttalt mål for 2017: å doble sin egen omsetning.

- For første gang på lenge skal jeg fokusere på mitt eget musikalske virke, både live og som plateartist. Jeg skal få på plass et ordentlig støtteapparat og gjenerobre den posisjonen som Tre Små Kinesere en gang hadde. Vi får se om jeg klarer det.

LES OGSÅ: Da Ulf rømte Trondheim

Også Kari Rueslåtten er blant artistene i stallen til Dora 3. Hun tror selskapet kan bli en møteplass der artister og kulturaktører kan oppleve samhold og utveksle erfaringer.

- Stein Vanebo har lagt et godt grunnlag for livemusikk-scenen i Trondheim, mens Børre Johnsen har mange års erfaring fra et tungt plateselskap. Jeg tror Dora 3 kan skape bånd mellom artister som ellers ikke ville hatt en møteplass, sier hun.

Mye kompetanse og erfaring

I februar drar Rueslåtten til Liverpool for å spille inn oppfølgeren til «To The North» (2015), som vår anmelder mente var hennes flotteste plate så langt .

- Jeg skal spille inn med Jostein Ansnes i Liverpool, med mål om å utgi album til høsten. Jeg holder på å skrive ferdig låter og tekster nå, sier Rueslåtten, som ser frem til å ha et management i hjembyen.

- Det er noe med å ha et team i nærheten som du kan ta en kaffe med. Jeg kjenner at det motiverer og inspirerer til å stå på litt ekstra.

LES OGSÅ: Tett på Rueslåtten

Rasmus og Verdens beste band feirer tiårsjubileum i 2017. Det markeres med konsertsceneforestilling på Trøndelag Teater og ny plate - utgitt av Dora 3.

- Johnsen, Vanebo og Ansnes sitter på veldig mye kompetanse og erfaring. Det er veldig bra å ha et slikt selskap i Midt-Norge, sier Rasmus Rohde.

LES OGSÅ: Sinne, tårer og latter i skilsmissejul

Conor Patrick ble belønnet både med Adresseavisens musikkstipend og det store Ramp-stipendet for et par år tilbake. Han tror han og bandet vil nyte godt av Dora 3s nasjonale og internasjonale nettverk.

- Vi holder på å ferdigstille albumet som kommer i 2017 og har lagt mange planer sammen med Dora 3. De har skikkelig gnist og kjenner platebransjen godt. Det gjør det attraktivt å jobbe med dem, sier Patrick, som spiller på Byscenen i februar med bandet & the Ninja Tsar.

Tor Schjølberg ansatt

- Vi vil bruke vårt nettverk og vår kompetanse for å få mer fokus på artister og kulturaktører i Midt-Norge, sier Børre Johnsen, som til jul sluttet i toppjobben i plateselskapet Universal.

Til uka starter han som daglig leder i Dora 3, sammen med Øra studios Jostein Ansnes og Trondheim Concerts Stein Vanebo. Firmaets andre ansatte er mangeårig bookingprofil i Trondheim Tor Schjølberg.

I fjor rundet Moskus-Tor 800 konserter og 50 år

Johnsen forteller at Dora 3 vil utgi tre, fire nye låter allerede i januar, og EP-er og album fra minst seks artister i løpet av året. Han håper også å få utgitt tre, fire bøker, blant annet en ny bok fra Ragnhild Lund Ansnes som for tiden bor i Liverpool. Selskapet vil også jobbe med kunstnere, komikere, skuespillere og foredragsholdere.

- Vår hovedtanke er å være en midtnorsk kulturleverandør til festival- og konsertarrangører, og å levere kortreist kultur av høy kvalitet til bedriftsmarkedet. Samtidig er vi et management for kulturaktørene. Vi anbefaler utvidet bruk av landsdelens egne talenter og artister, sier Johnsen.

- Tenk lokalt også på det kulturelle planet, oppfordrer han.