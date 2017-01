Saken oppdateres.

«Anno» går ut på at 14 deltakere reiser tilbake i tid for å oppleve ulike epoker i norsk historie, og denne gang dreier det seg om senmiddelalderen i og rundt Trondheim. I 30 episoder av «Anno», frem til finalen 10. mars, er Trondheim sentrum for begivenhetene.

Les anmeldelsen av «Anno» her

- Her har de virkelig truffet, og det er morsomt å se at de forsøker å gjengi ting slik det absolutt kunne ha vært, sier Bratberg som ble spesielt begeistret for unifomene til erkebiskopens soldater. De er korrekt gjengitt i fargene grønt, gult og rødt.

Ikke border collie, men elghund

- Det meste er veldig bra og historisk korrekt. «Anno» er tro mot historien, med noen små unntak. Det er jo for eksempel søtt med en hund, men border collie var neppe en rase som var vanlig på den tiden. Det burde ha vært en elghund eller buhund, sier Bratberg som har vært konsulent for enkelte av sesongens episoder og fulgte spent med på mandagens premiere.

Gjennom ti uker skal de leve og bo som sine forfedre, lære seg nye håndverk og jobbe seg opp i samfunnet, fra fattig til rik, fra lærling til svenn og mester. Den som best mestrer tiden, vinner «Anno» og blir borger av byen.

Savnet tømmerhus

- Hus med hvite murvegger hørte heller ikke hjemme på 1500-tallet. Huset der deltagerne holder til burde ha vært et tømmerhus. Hvite murhus tilhørte de høyere stender og ikke håndverkere på den tiden, sier Bratberg.

- Vi prøver å være så historisk korrekte som mulig, men det er jo en komprimert og forenklet utgave av historien vi presenterer. Den tiden og den verdenen deltagerne opplever er korrekt, og alle hendelsene har skjedd, sier Ida Jørgensen i filmselskapet Strix som produserer serien for NRK.

Historiske steder

- Det er klart fremstillingen blir forenklet, og endringer tok lengre tid enn hva vi er i stand til å gjengi. Informasjonsflyten gikk tregt på den tiden, sier Jørgensen som fartet mye rundt på Sverresborg og andre historiske steder i og rundt Trondheim for å finne riktig location til de ulike scenene i serien.

- Vi viser frem en rekke monumenter fra Trondheim og byens historie. Det har skjedd så mye i Trondheim som har påvirket hele landet at det var helt naturlig å velge en hel sesong med historier herfra, sier Jørgensen.

I første episode blir deltagerne tatt imot av Erkebiskopen og gjør seg kjent med den verdenen de skal være en del av de neste ti ukene.

LES OGSÅ: «Anno» er fantastisk trondheimsreklame

LES OGSÅ: Her ser du hvordan deltakerne i «Anno» skal bo under serien.

Viser frem kulturminnene våre

- Dette er fantastisk Trondheimsreklame der de viser frem våre fremste kulturminner som Erkebispegården, Nidarosdomen og Sverresborg folkemuseum, sier Bratberg som blant annet har hatt omvisning på Austrått for produksjonsteamet bak "Anno". Teamet var ute etter bakgrunnsstoff om Fru Inger.

- Jeg tror de har drevet omfattende research, men det er klart at det alltid er spennende å se hvordan de har satt det sammen i etterkant, sier byhistorikeren som har tatt initiativ til «Anno»-relaterte omvisninger ved Sverresborg folkemuseum 22. og 29. januar.

LES OGSÅ: Steinhoggerne jakter nå på ny kleberstein.

«Anno»-relaterte omvisninger

- Vi lager omvisninger ut ifra de episodene vi da har sett. Det er veldig stor interesse for serien og for en fagidiot som meg setter jeg stor pris på det, sier Bratberg.