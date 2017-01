Nå kan du se nye Sherlock

Saken oppdateres.

Nøyaktig klokken 00.00 1. januar så tikket det inn en rekke ny filmer og serier på norske Netflix. Så pinlig nøyaktig er strømmegigantens lanseringsalgoritme at alt skjer helt automatisk i bakgrunnen på lanseringsdatoene på sekundet uansett om det dreier seg om gamle filmer eller rykende ferske serier som knapt har rukket å bli ferdig redigert fra regissørenes side.

Årets første og største nyhet er selvsagt Sesong 4 av Sherlock. BBC-serien med Martin Freeman og Benedict Cumberbatch i hovedrollene har siden starten i 2010 blitt en av den britiske statskanalens største eksportsuksesser noensinne ved siden av Top Gear. Og dette til tross for at hver sesong har kun tre episoder hver.

De tre første sesongene ( samt julespesialen fra 2015) ble sendt på NRK, men siden forrige sesong har Netflix vokst seg til å bli en av de aller største og mektigste aktørene innen strømmemedia og Sesong 4 er nå eksklusivt å finne her ( med unntak av britiske seere som fikk tilgang til sesongen via BBC på første nyttårsdag).

Første episode i sesong 4 har fått tittelen «The Six Thatchers» og ligger klar på norske Netflix allerede nå. Episode 2 som heter «The Lying Detective» vil bli gjort tilgjengelig 9. januar og siste episode som så langt ikke har fått noen tittel blir klargjort den 16. januar.

Her er 2017-nyhetene på Netflix så langt:

Modern Family - sesong 7

Dunphy -og Pritchet -familien er tilbake. 22 nye episoder med karakterene i verdens mest populære sit-com.

Blades of Glory (2007)

En av Will Ferrells morsomste filmer. Og en av hans filmer med høyest score på både Metacritic og Rotten Tomatoes. En fullstendig over-the-top -film der Ferrell og Jon Heder spiller to rivaliserende isdansere som må jobbe sammen for vinne World Winter Sports Games.

Gotham - sesong 2

Den overraskende gode superhelt-men-likevel-ikke-superhelt -serien Gotham tok et kvalitativt opprykk i sin andre sesong. Serien tar for seg starten av James Gordons karriere som politimann og er langt voldsommere og mer realistisk i sitt utrykk en noen av de øvrige serier satt til DC Comics -universet.

Flags of Our Fathers (2006)

«Tvillingfilmen» til denne har vært tilgjengelig en god stund på norske Netflix, men nå får vi altså hele historie. Denne gangen sett fra amerikansk side. Det dreier seg selvsagt om Clint Eastwoods krigsepos «Flags of our fathers / Letters from Iwo Jima» om stillehavskrigen sett fra både amerikansk og japansk side. Begge filmene tar for seg slaget om Iwo Jima, en øy i Ogasawaragruppen i Stillehavet under 2. verdenskrig.

Dear White People (2016)

Prisvinnende satire om en eskalerende rasekonflikt på Ivy League College i USA. Filmen vant priser både på Spirit Awards, Palm Springs International Film Festival, Suncande Film Festival og Gotham Independent Film Festival.

The Vampire Diaries - sesong 6

Flere vampyrer, flere vampyrjegere. Tenåringsdrama som har vist seg ekstremt standhaftig og levedyktig.

The 33 (2015)

Prisvinnende film med Antonio Banderas, Juliette Binoche, James Brolin og Rodrigo Santoro om gruve-tragedien som skjedde i Chile i 2010 der 33 arbeidere var stengt inne i over to måneder. En film der du sitter med hjertet i halsen hele tiden selv om du vet hva som vil skje til slutt.

Indiana Jones 1-4

Alle fire filmene om Indian Jones med Harrison Ford i rollen som den mytiske arkeologen er nå tilgjengelig på Netflix.

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Kanskje den merkeligste filmen fra samarbeidspartnerne Johnny Depp og Tim Burton. En bisarr blanding av musical, gotisk skrekkfilm og komedie.

The Riot Club (2014)

En ofte ubehagelig og skremmende, men like fullt en knakende god framstilling av de lukkede studentforeningene ved Oxford University. En slags «Dagen er din» for milleniums-generasjonen.

In the Heart of the Sea ( 2015)

Neglebitende spennende og intenst drama om hendelser i 1920 som senere inspirert den amerikanske forfatteren Herman Melville til å skrive «Moby Dick», en av litteraturhistoriens største kanoner.

Amistad (1997)

En av Steven Spielbergs mest oversette filmer. Amistad er historien om slaveskipet La Amistad som ble overtatt av fangene det transporterte utenfor Cuba i 1839. Med Morgan Freeman, Anthony Hopkins og Matthew McConaughey.

Dødelig våpen 1- 4

Filmen som gjorde Mel Gibson til superstjerne. Alle fire er nå tilgjengelig for strømming.

Ben Hur (1959)

En av amerikansk filmhistories største klassikere. Charlton Heston spiller hovedrollen i dette storslåtte dramaet som ikke har vært å se på noen strømmetjenester tidligere. Filmen vant svimlende 11 Oscar.