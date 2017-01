- Det kan være utfordrende å gå fra «all-inclusive» i Syden til flatseng i gymsal

Saken oppdateres.

Lise Skjåk Bræk får prisen innenfor profesjonelle kunst- og kulturområdet, mens Skandia Cup får prisen innenfor fritidskultur i Trondheim. Prisen er en gavesjekk på 25 000 kroner og en miniatyr av statuen «Go'dagen» av billedkunstner Tone Thiis Schjetne.

10 000 spillere

Ordfører Rita Ottervik, som også er juryleder, sier de har svært mange kandidater å velge mellom, men at prisene for 2016 går til to som begge har vært lenge «i gamet».

- Skandia Cup har vært fantastisk arrangement for barn og unge siden 1975. I tillegg til å være et viktig mål for barn og unge, setter cupen Trondheim på kartet. 10 000 spillende barn deltar, mens 700 frivillige legger ned en fantastisk innsats for å få dette i havn, sier Ottervik.

Bispekåpe og vinmonopol-uniform

Ottervik berømmer også Lise Skjåk Bræk for sitt arbeid som designer, kunsthåndverker, forfatter og «klesantropolog» gjennom 50 år. Skjåk Bræk, som opprinnelig er fra Oslo og Ålesund, er bosatt i Trondheim og har en lang karriere som mote-, festdrakt- og kostymedesigner. Hun har også designet drakter og uniformer for flere bedrifter og etater, blant annet Posten, Tollvesenet og Vinmonopolet. Skjåk Bræk var dessuten kleskonsulent i forbindelse med OL i Albertville, Barcelona og Lillehammer.

- Lise har også, sammen med Astri Reppe, designet bispekåpen til preses Helga Haugland Byfuglien, sier ordføreren.

Spillere og foreldre krever mer

Brynjar Aune, daglig leder i Skandia Cup, mottok prisen på vegne av fotballcupen som hver sommer arrangeres på Ladesletta. Aune forteller at cupen er stadig mer populær, men at man som arrangør overhodet ikke kan ligge på latsiden.

- Skandia må konkurrere med andre, lignende fotballcuper. Dessuten er det blitt mer vanlig med populære treningssamlinger i eksempelvis Spania og Tyrkia der ungdom bor på «all inclusive»-hotell. Da kan det være utfordrende å måtte ligge på flatseng i gymsal på en fotballcup som Skandia. Men vi håper og tror stemning og samhold veier opp for dette, sier Aune.

Styreleder Are Bergquist i Freidig fotball og Skandia Cup, peker også på at både utøvere og foreldre forventer rask informasjon og service i større grad enn tidligere.

- Ny teknologi og krav til komfort setter nye standarder. Nå forventes det blant annet at kampresultatene tikker inn på mobil umiddelbart etter kampslutt. Dette skaper nye utfordringer for oss som arrangør, og en slik pris fra kommunen er derfor veldig inspirerende, sier Bergquist.

Bunadspoliti

Lise Skjåk Bræk ble nærmest rystet da hun fikk beskjed om at hun får kulturpris fra kommunen.

- Jeg får ramset opp alt jeg har gjort gjennom et halvt århundre, og jeg ser at jeg har drevet med veldig mye forskjellig, sier den spreke 75-åringen.

Jobben med å designe uniformer, var en måte å tjene penger på – slik at hun også kunne drive med tekstilkunst som man aldri blir rik av.

- Å lage uniformer var en forretningsmessig jobb der jeg var mer megler enn kunster. Blant annet innebar det at jeg måtte overbevise unge markedsføringskonsulenter om at det er dårlig butikk å lage klær av dårlig kvalitet i Asia. Slike klær varer ikke lenge, sier Skjåk Bræk.

Hun er også kjent for sine mange festdrakter med mange av de samme elementene som i bunader. Inspirasjonen til festdraktene kommer både fra norsk folkedrakttradisjon og impulser fra andre land.

- Helt siden jeg begynte med festdraktene har jeg ventet på å bli arrestert av bunadspolitiet, men det har foreløpig ikke skjedd, ler Lise Skjåk Bræk.

Selve prisutdelingen skjer under nyttårskonserten i Olavshallen 7. januar.