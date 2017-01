Nå blir det flere «klineseter» i kinosalen

Saken oppdateres.

Vi må gå helt tilbake til 1983 for å se større kinobesøk i Norge enn i 2016. Også i Trondheim var fjoråret et godt år. Nesten 900 000 personer tok turen for å se nye filmer, hvorav 100 000 i Stjørdal. Besøkstalelt har ikke vært så bra siden 2009.

- Vi har fått bedre kvalitet på lyden, og folk får dessuten se filmene med en gang de kommer ut, sier Arild Kalkvik, kinodirektør for Trondheim Kino om den den gode kinotrenden.

- Folk vil sitte inntil hverandre

Trondheim Kino har i tillegg sett at sofaseter - også kalt «klineseter» trekker folk.

- Litt av grunnen til at vi overlever er fordi kinoen er en sosial arena. Sofasetene blir først utsolgt, folk vil sitte inntil hverandre. I tillegg kan du også kjøpe deg godteri på en mandag - fordi du er på kino, sier Kalkvik.

- For å sammenligne kino og sofaen hjemme, pleier jeg å spørre folk hva de gjorde i går. Hvis du satt i sofaen hjemme og så en film, svarer du som regel «ingenting». Så du en film på kino derimot, svarer du gjerne «jeg var på kino». Det handler om å gjøre noe sosialt, forklarer han.

Norske filmer er mest sett

De tre mest sette filmene i Norge i fjor var «Kongens nei», «Snekker Andersen og julenissen» og «Børning 2».

Kinodirektøren mener at de norske filmene appellerer til en større målgruppe, og at dette er grunnen til hvorfor så mange velger å se dem.

- Det er mange, både eldre og yngre som ikke mestrer det engelske språket så godt, og det er derfor bedre å se film på norsk, sier Kalkvik.

Selv om det kommer flere store filmer i løpet av året, har han ikke like stor tro på 2017 som det forrige.

- Det vil være merkelig å tro at dette året blir like bra som 2016. Det blir litt som å tro på julenissen, sier han.

