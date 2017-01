Almhjell forlater fantasy-sjangeren

Saken oppdateres.

Til NTB røper Almhjell at hun har noe helt nytt på gang. Det betyr at hun skal ta avskjed med fantasyuniverset som har holdt henne i ånde de siste 10 årene.

– Livet mitt har vært en eneste stor virvelvind etter at jeg startet opp med dette. Jeg mistet faren min, jeg fikk to barn, jeg opplevde et samlivsbrudd og fant kjærligheten på ny. Jeg har flyttet til Oslo, utgitt to bøker og vært på lanseringsturné i USA. Det eneste stabile for meg, har vært familien min og universet i «Vindeltorn» og «Maretorn».

– Det er klart det blir rart å si farvel, men samtidig har jeg en annen historie som jeg har veldig lyst til å fortelle. På stående fot ser jeg ikke for meg at det blir en trilogi, slår hun fast.

Likheter med Rowling

Likhetene mellom Almhjell og JK Rowling er flere. Ikke bare har de begge skapt detaljrike og gjennomførte fantasy-universer. Begge lot sine fabulerende sagaer ta form mens de satt og skrev på kafé. For Almhjells del var det på kafeen Dromedar i Trondhjem det hele skjedde da kalenderen viste 2005.

– Jeg sa opp jobben som journalist og solgte leiligheten min for å ha penger å leve for. Slik ga jeg meg selv tid til å skrive. For jeg skulle bli fantasyforfatter. Jeg hadde ikke vett til å tenke at det kunne bli vanskelig, ler forfatteren til NTB. Hun legger til:

– Jeg har alltid lengtet etter å skrive mine egne eventyr. Helt siden jeg var 11 år og oppdaget « Ringens herre».

I dag kan hun trygt kalle seg fantasyforfatter. «Vindeltorn» (2013) ble plukket opp av prestisjetunge Penguin i USA – som også har gitt ut den frittstående oppfølgeren «Maretorn» (2016).

– Jeg tror min manglende erfaring og kunnskap var en fordel. Jeg var uredd. Da jeg fikk høre at jeg burde gå til utlandet med fantasyen min, tenkte jeg «hvorfor ikke». Via en amerikansk bekjent fikk jeg en amerikansk agent til å lese et par kapitler. Slik gikk det til at bøkene utkom i USA før de utkom her hjemme, sier hun.

Mareritt blir virkelighet

«Vindeltorn» har også her hjemme gjort det bra, med et opplag på imponerende 31.000 eksemplarer. Fjorårsslippet «Maretorn» selger også bra, med et foreløpig opplag på 10.000 eksemplarer.

Her bygger Almhjell videre på en verden der kjæledyr gjenfødes ved hjelp av barns kjærlighet. Også barn kan komme til Sylver, stedet der ungers drømmer, ønsker og mareritt blir virkelighet.

For som tilfellet er med Harry Potter-bøkene, så er heller ikke Almhjells bøker nusselige fortellinger. Dette er mørke og nervepirrende eventyr.

– Skal vi snakke om et budskap i bøkene mine, så er det kanskje vår måte å behandle dyra på. Jeg skriver ikke moraliserende bøker, men jeg vil gjerne peke på noe vesentlig i vår samtid. Jeg sveiper innom både rovdyrjakt og pelsdyrnæring, sier forfatteren – som med fjorårsslippet høstet terningkast seks i Dagbladet. «Maretorn» ble også kåret til årets beste barne- og ungdomsbok i Adresseavisen.

– Inspirasjonen? Jeg tror barndommens ferier på gården til bestemor på Nordmøre ga meg et godt grunnlag. Vi barnebarna fikk virkelig utfolde oss her, i vill og vakker natur. Fantasien og leken fikk rike kår. Jeg tror det er lurt å slippe dem ri fra voksenblikket av og til, sier trønderen og tobarnsmoren – som i dag er bosatt på Rodeløkka i Oslo. (©NTB)

