Astrid S nominert i to kategorier

Saken oppdateres.

Her er alle de nominerte:

Barnemusikk:

Gråtass: «Gråtass (sangene fra filmen)»

Løkki: «Løkki»

Hipp Hurra: «Superbarna»

Blues:

Billy T Band: «Reckoning»

MK’s Marvellous Medicine: « MK’s Marvellous Medicine»

Pristine: «Reboot»

Country:

Claudia Scott: «Let The Ribbons Fly»

Darling West: «Vinyl And Heartache»

Paal Flaata: «Come Tomorrow – Songs Of Townes Van Zandt»

Signe Marie Rustad: «Hearing Colours Seeing Noises»

Danseband:

Ausekarane: «Ein Hau Med Hits»

Picasso: «Blindvei»

Torgeir & Kjendisene: «En Runde Til»

Elektronika:

Biosphere: «Departed Glories»

Nils Bech: «Echo»

Telephones: «Vibe Telemetry»

Tortusa: «I Know This Place – The Eivind Aarset Collages»

Folkemusikk/tradisjonsmusikk:

Anders Røine: «Kristine Valdresdatter»

Eli Storbekken & Sigurd Hole: «Fabel»

Gjermund Larsen Trio: «Salmeklang»

Lars-Ingar Meyer Fjeld: «Hardingfele»

Indie:

Frøkedal: «Hold On Dreamer»

Hilma Nikolaisen: «Puzzler»

Jenny Hval: «Blood Bitch»

The Switch: «The Switch Album»

Vilde Tuv: «D’Meg»

Jazz:

Come Shine Med Kringkastingsorkesteret: «Norwegian Caravan»

Eyolf Dale: «Wolf Valley»

Mats Eilertsen: «Rubicon»

Moskus: «Ulv Ulv»

Nils Petter Molvær: «Buoyancy»

Klassisk:

Christian Ihle Hadland: «The Lark»

Fragaria Vesca: «David Monrad Johansen: Chamber Music»

Ingfrid Breie Nyhus, Åshild Breie Nyhus: «Halvorsen – Kvandal – Nyhus»

Trondheimsolistene: «Reflections»

Vilde Frang: «Britten & Korngold: Violin Concertos»

Metal:

Abbath: «Abbath»

Nag: «Nag»

Okkultokrati: «Raspberry Dawn»

Sarke: «Bogefod»

Popgruppe:

Highasakite: «Camp Echo»

Lemaitre: «Lemaitre 2016»

No. 4: «Henda I Været»

Popsolist:

Aurora: «All My Demons Greeting As A Friend»

Bendik: «Fortid»

Gundalech: «Gundalech»

Hane Kolstø: «Fest I Blikket»

Kygo: «Cloud Nine»

Rock:

Death By Unga Bunga: «Pineapple Pizza»

Hjerteslag: «Vannmann86»

Kvelertak: «Nattesferd»

Tusmørke: «Ført Bak Lyset»

Årabrot: The Gospel»

Samtid:

Ensemble Neon: «Neon»

Henrik Hellstenius: «Ophelias: Death By Water Singing»

Maja S. K. Ratkje, The 24, RNCM Chamber Choir, Stian Westerhus, Hild Sofie Tafjord, Phil Julian, Mark Durgan, Antoine Chessex, Lasse Marhaug, Nils Henrik Asheim: «Crepuscular Hour»

Trondheim Voices, Jon Balke, Batagraf: «On Anodyne»

Urban:

Cezinando: «Barn Av Europa»

Karpe Diem: «Heisann Montebello»

Lido: «Everything»

Viser:

Frida Ånnevik: «Her Bor»

Hekla Stålstrenga: «Ventetid»

Marte Wulff: «Marte Wulff»

Moddi: «Unsongs»

Stein Torleif Bjella: «Gode Liv»

Åpen klasse:

Erlend Apneseth Trio: «Det Andre Rommet»

Stian Westerhus: «Amputation»

Susanna: «Triangle»

Trygve Seim: «Rumi Songs»

Tonos komponistpris:

Gjermund Larsen Trio: «Salmeklang»

Maja S. K. Ratkje m.fl.: «Crepuscular Hour»

Marianne B. Lie & Trondheim Sinfonietta: «Khipukamayuq»

No. 4: «Henda I Været»

Oslo Sinfonietta: «The Hermaphrodite»

Tekstforfatter:

Cezinando: «Barn Av Europa»

Jenny Hval: «Blood Bitch»

Kaja Gunnufsen: «Ikke Tenk På Det»

Karpe Diem: «Heisann Montebello»

Stein Torleif Bjella: «Gode Liv»

Årets nykommer og Gramostipend:

Aksel Rykkvin: «Arias By Bach, Händel Og Mozart»

Astrid S: «Astrid S 2016»

Cezinando: «Cezinando»

Dagny: «Dagny 2016»

Matoma: «Hakuna Matoma»

Ondt Blod: «Finmark»

Årets album:

Aurora: «All My Demons Are Greeting Me As A Friend»

Jenny Hval: «Blood Bitch»

Karpe Diem: «Heisann Montebello»

Stein Torleif Bjella: «Gode Liv»

Årabrot: «The Gospel»

Årets Musikkvideo:

Aurora: «I Went To Far» (regi: Arni & Kinski)

Highasakite: «Golden Ticket» (regi: Øystein Moe, Alexander Somma, Line Klungseth Johansen)

Jaga Jazzist: «Prungen» (regi: Christian Mona og Leif Henning Broch Johnsen)

Karpe Diem: «Den Islamske Elefanten» (regi: Thea Hvistendal)

Klovner i Kamp: «Min Aller Beste Venn» (regi: Marie Kristensen)

Årets produsent:

Bård Ingebrigtsen

Cashmere Cat

Jesper Borgen

Joakim Haukaas/Kid Joki

Morten Lindberg

Årets Låt:

Alan Walker: «Faded»

Astrid S: «Hurt So Good»

Dagny: «Backbeat»

Freddy Kalas: «Jovial»

Kristian Kristensen: «Kan Du Lære Mæ»

Kygo feat. Maty Noyes: «Stay»

Marcus & Martinus feat. Madcon: «Girls»

Matoma & Becky Hill: «False Alarm»

Sonny Alven feat. Emmi: «Our Youth»

I tillegg deles prisene Årets Spellemann og Hederspris ut.