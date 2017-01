Derfor fremskyndes premieren på «Bright Lights»

Saken oppdateres.

Deadline forteller dagen før nyttårsaften at premieren blir allerede 8. januar.

Debbie Reynolds ble en verdenskjent stjerne blant annet for sin rolle i «Singin' in the Rain». Reynolds fikk datteren Carrie Fisher som er mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i «Star Wars». 27. desember 2016 gikk Fisher bort bare 60 år gammel etter et massivt hjerteinfarkt da hun satt på flyet mellom London og Los Angeles. Kun én dag senere døde også Reynolds, 84 år gammel, av slag.

Nært forhold

«Bright Lights» skulle egentlig ha premiere senere i år, men kommer allerede førstkommende søndag på HBO. Filmen er en dokumentar og viser blant annet at mor og datter var naboer og hvor nært forhold de hadde mot slutten.

På traileren til filmen sier Fisher at hun er bekymret for Reynolds fordi moren ikke føler seg helt vel, og at hun noen ganger glemmer at hun ikke er 35 år lenger.

Reynolds forteller om datterens psykiske problemer, noe Fisher har vært åpen om i mange år.

- Jeg er min mors beste venn, forteller Fisher.

- Jeg deler alt med min datter, sier Reynolds.



