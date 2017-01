I år kan du se Nyttårskonserten på adressa.no

Saken oppdateres.

Gjennom en årrekke har Adresseavisen og Trondheim Symfoniorkester samarbeidet og komponert Nyttårskonserten. Konserten holdes i Olavshallen fredag 6. januar og lørdag 7. januar. Nytt i år er at hele fredagskonserten filmes og sendes direkte på adressa.no for alle med pluss-abonnement.

- Det er et litt spesielt år for oss, og vi vet at mange gjerne vil se konserten. Derfor ønsker vi å dele den med abonnentene våre som en liten gest, forteller Tor Olav Mørseth, sjefredaktør i Adresseavisen.

LES OGSÅ: I fjor var det Kåre - hvem er årets trønder?

Fire forskjellige priser

Gjennom helgens to konserter skal det til sammen deles ut fire forskjellige priser. Fredag er det Liv Ullmann-prisen, som er regionens største kulturpris og deles ut til en kunstner. Den andre prisen er Adresseavisens musikkstipend, som skal gå til en utøver eller gruppe i starten av karrieren innen musikkfeltet i Midt-Norge. Fredagens tredje pris er Årets trønder, og gis til en trønder eller en med nær tilknytning til Trøndelag som har utmerket seg utenom det vanlige.

- Det har vært mange gode kandidater, og det handler om at vi ønsker å anerkjenne og gjøre litt ekstra stas på dem som fortjener det, sier Mørseth.

Han forteller at det i år er tre verdige vinnere som på hver sin måte har utmerket seg – både det siste året og for noen av dem også over lengre tid.

Lørdag deler Trondheim kommune ut to kulturpriser, en til en utøver innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet og en til en organisasjon eller institusjon innenfor fritidskulturlivet. Vinnerne er i år tekstilkunstner og designer Lise Skjåk Bræk og fotballcupen Skandia Cup.

LES OGSÅ: - Det kan være utfordrende å gå fra «all-inclusive» i Syden til flatseng i gymsal

LES OGSÅ: - Dette er stort

Overraskelser

Det musikalske programmet for konserten skal være en overraskelse for publikum, og er derfor ikke offentliggjort. Det består av flere innslag, og er en samling av regionens og Norges største artister i samspill med Trondheim Symfoniorkester. Årets konferansier skal også være en overraskelse. Tidligere har store navn som Mads Bones, Klaus Sonstad, Ingrid Bjørnov, Erik Solbakken og Hasse Hope ledet publikum gjennom konserten.

Sendingen av konserten vil bli liggende på adressa.no i én uke, og det går derfor også an å se den ved en senere anledning.

Har du stemt på dine favoritter i Ut-Awards? Det kan du gjøre her.