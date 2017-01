Bor i bag og spiller verden rundt

Saken oppdateres.

Saksofonist og stortalentet Mette Henriette Martedatter Rølvåg ble årets vinner av Musikkstipendet under nyttårskonserten i Olavshallen fredag kveld. Dermed ble hun 25000 kroner rikere.

- Det føles helt fantastisk, utrolig stas og en fin start på året. Pengene og oppmerksomheten skal brukes til nye prosjekter, reising og å utvikle meg kunstnerisk, sa Mette til humring og applaus i salen.

Sensasjon

Hun ble omtalt som en sensasjon, 25-åringen fra Strindheim i Trondheim, da hun i 2015 slapp debutalbumet «Mette Henriette» på ECM. I kjølvannet av strålende kritikker i Norge og utenlands, rant henvendelsene inn. I dag turnerer jazzsaksofonisten verden rundt – både som soloartist, med trio og orkester. Det siste året har hun ikke hatt noen fast adresse, hun har bodd i bag.

LES OGSÅ: Bare best er godt nok

- Det er absurd og fint. Plutselig er det mange som vet om meg er og vil vite mer om det jeg holder på med. I Tyskland kom en publikummer med julekake etter konserten og i Portugal var det to som hver ga meg romaner av Fernando Pessoa, sier Mette Henriette som i november spilte åpningskonserten under Berlin Jazzfestival.

Jazzstjerner

Det var ved en tilfeldighet at Mette Henriette møtte ECM-sjefen Manfred Eicher i Oslo. Han ble nysgjerrig da han hørte at hun var musiker, snøballen begynte å rulle og det ble til slutt et dobbeltalbum med trio og 13 manns orkester. Den berømte fotografen Anton Corbijn, kjent for sitt samarbeid med U2 og Depeche Mode, tok cover- og pressebilder. Det tyske plateselskapet er store på jazz, og har kjente navn som Keith Jarrett, Pat Metheny, Chick Corea og Terje Rypdal på lista.

Den unge saksofonisten ble omtalt som «en kommende musikkstjerne» i den engelske storavisen The Guardian etter debutplaten, men Mette Henriette avviser at hun var et stortalent som ung. Som liten spilte hun en rekke instrumenter og var tamburmajor i skolekorpset før hun fikk sin første saksofon som 12-åring. Allerede da ble hun lagt merke til.

Kryssforhørt i Tadsjikistan

- Da vi vokste opp så var det andre begavede barn som fikk den oppmerksomheten, og da jeg skulle studere så kom jeg heller ikke inn på jazzlinja ved NTNU. Uansett, for min del kommer motivasjonen innenfra. Jeg har alltid vært glad i å fordype meg og er nysgjerrig. Når jeg brenner for noe så jobber jeg dedikert, selv om det innebærer masse research eller vandring utenfor egen komfortsone. Jeg vet hvor jeg skal, sier 25-åringen som også designer scenografien til egne forestillinger.

Som reisende verden rundt, treffer hun folk fra ulike kulturer, folk med ulike syn på verden. Da hun var 19 år reiste hun til Tadsjikistan, et av Sentral-Asias fattigste land, hvor hun turnerte med to amerikanske jazzmusikere som hun møtte i New York året før.

- For tadsjikerne var det en utopisk tanke å leve av musikk, og damene syntes det var rart at en jente fikk lov til å reise alene med to gutter og spille konserter. Det var faktisk så oppsiktsvekkende at vi ble kryssforhørt i sikkerhetskontrollen på flyplassen. Det tok lang tid før kontrollørene trodde på at vi var musikere på turné.

- Betyr mye

Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole i Oslo og i New York. I tillegg til å spille, skriver hun også musikk og jobber nå med flere internasjonale bestillingsverk. Neste stopp er London, hvor hun hun har et kunstneropphold på Southbank Centre, før hun flyr videre til konserter i Frankrike, Belgia og Hellas.

- Hva synes du om å få en slik pris?

- Den betyr mye. Trondheim er hjembyen min, og det er fint å vite at dere følger med meg.

LES OGSÅ: «Et forsøk på å dempe støyen fra ett år gamle skrikende og utrøstelige tvillinger»