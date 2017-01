Margaret Berger ut av komfortsonen

Saken oppdateres.

Trønderjenta som i 2004 ble kjent for sin 2. plass i «Idol» og som stakk av med seieren i «Melodi Grand Prix» i 2013, forteller at hun er spent på hva folk tenker om lørdagens premiere.

- Det blir veldig godt at det kommer ut. Den opptreden min som vises i premieren er kanskje den hvor jeg går lengst ut av komfortsonen. Jeg startet ganske friskt for å si det sånn.

Berger forteller at årets sesong skiller seg ut fra de tidligere og at det i år er mindre kassegitar og tårer – men mer latter og galskap.

- Jeg fikk egentlig lov til å gjøre mye som var ganske høyenergisk og å være den artisten jeg er, sier hun.

På trøndersk

Artisten mener at vi gjennom sesongen får se henne på nye måter i tillegg til den vanlige Margaret.

- Jeg synes at jeg fikk gjort begge deler. Jeg fikk gjort ting som er helt ut av komfortsonen, også fikk jeg gjort en del ting som er nedpå, og i tillegg ting som er meg selv. Jeg fikk med andre ord gjort et bredt spekter, og tok også utfordringen med å synge på trøndersk i ny og ned.

Hun kan ikke avsløre konkret hvilket øyeblikk som gjorde sterkest inntrykk på henne, men at det er når Åse Kleveland skal gjøre en av hennes låter.

- Når folk ser det så tror jeg de skjønner det. Det var veldig stort for meg – helt rått. Hun var så kul, sier Berger.

Hun forteller at alle deltagerne ble godt kjent under innspillingen, men at det var de andre jentene hun knyttet sterkest bånd til.

- Jeg, Ida og Hanne ble godt kjent og hadde gode samtaler. Vi har også holdt god kontakt i etterkant.

Forventninger

Berger forklarer at hun prøvde å ikke ha så store forventninger til innspillingen, og at det er et populært program som mange har et forhold til fra før.

- Jeg tenkte at det er viktig at dette blir min opplevelse på mine premisser, at jeg går inn med et åpent sinn og at det blir min egen opplevelse på det.

Hun mener at kombinasjonen av mennesker alltid gjør at det blir forskjellig.

- Gjengen var kruttønner alle sammen, og alle fikk vise dette på forskjellige tidspunkt. Det var utrolig mye latter.

