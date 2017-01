Mikkel gir prispengene til studio for ungdom

Saken oppdateres.

Fredag kveld mottok Mikkel Storleer Eriksen (44) Midt-Norges største kulturpris under Adresseavisens nyttårskonsert i Olavshallen.

- Det er en ære for meg å få denne prisen fra sin egen hjemby, sa han etter mottakelsen av prisen.

Så inntok han stolen bak flygelet, mens Julie Bergan grep mikrofonen. Og med støtte fra TSO har aldri Stargate-hiten "Diamonds" vært nydeligere - i alle fall i Trondheim- enn fredag kveld.

Men den ene halvdelen av den suksessrike låtskriver- og produsentduoen Stargate kommer ikke til å bruke pengene på å brushe opp duoens nye kombinerte hovedkvarter i Los Angeles. Prispengene på 100 000 kroner donerer han nemlig til å oppgradere studioet ved Kulturhuset ISAK, Trondheim kommunens kultur- og aktivitetshus for ungdom.

- Jeg husker selv hvordan jeg hang rundt musikkbutikkene og sparte penger til utstyr. Det føles fint å kunne bidra til et tilbud for ungdom som driver med musikk i Trondheim. ISAK gjør et bra arbeid, det er et sted å møtes, dele entusiasme og samarbeide, noe som er utrolig viktig i denne bransjen, forklarer Eriksen.

- En stor ære

Bare sånn i tilfelle noen skulle lure på om han fortsatt har et hjerte for hjembyen, den trønderske halvdelen av Stargate. Låtskriver- og produsentteamet som startet på Tiller i 1996, jobbet seg opp som gjengangere på de britiske listene, før veien uunngåelig gikk ut – først til New York i 2005 og for to år siden til showbiz-smørøyet Los Angeles. I drøyt 20 år har Eriksen og makker Tor Erik Hermansen vært toneangivende i internasjonal popmusikk, med 11 nummer én-hits i Storbritannia og hele 12 Billboard-topplasseringer. De har vært hjørnesteiner i karrieren til Rihanna, levert hits til Beyoncé, Coldplay og mange andre og vunnet to Grammy-priser

- Å få denne prisen er en stor ære for meg, det er veldig fint å bli anerkjent i byen jeg kommer fra, sier Eriksen, som under nyttårskonserten framførte en av Stargates aller største hits, «Diamonds» -–opprinnelig gjort kjent av Rihanna, men for anledningen framført av Eriksen, Trondheim Symfoniorkester og vokalisten Julie Bergan.

Lært opp av tidligere vinner

I fjor var det 20 år siden Stargate flyttet inn i studioet på Mediahuset på Rosten.

- Selvsagt hadde vi en drøm, men jeg hadde ingen anelse om at vi skulle komme hit vi er i dag. Jeg må klype meg i armen daglig, og tar det aldri for gitt. Det handler om én dag og én låt av gangen. Det er den eneste måten å jobbe på, forklarer Eriksen, før han forteller en historie som illustrerer hvor liten verden – eller hvor stor trønderen – kan være. Mikkel har nemlig fulgt med såpass at han fikk med seg at Frode Fjellheim vant samme pris for to år siden. Forbindelsen mellom jazz- og verdensmusikeren Fjellheim og pop-esset Eriksen er ikke åpenbar, men viktig.

Da Mikkel var ung, tok han pianotimer ved musikkskolen – men han kjedet seg. Da ordnet moren hans, som kjente Fjellheim, privattimer hos ham i stedet.

- Der fikk jeg, i tillegg til undervisning på tangenter, leke meg i hjemmestudioet hans med teknologi og lyder. En utrolig viktig tid for meg, og en stor årsak til at jeg begynte med hjemmestudio selv, forteller prisvinneren. Nylig var også Eriksen og makker Tor Erik Hermansen i møte med musikksjefen i Disney i forbindelse med låten «Try Everything» fra filmen «Zootopia» (som de sammen med artisten Sia nylig ble nominert til Grammy for). Da de kom inn, hadde han et bilde fra bryggerekka i Trondheim som skjermsparer. Han fortalte at han hadde vært i Trondheim for å jobbe med nettopp Fjellheim med musikken til megasuksessen «Frost».

- De to tingene hadde ingen ting med hverandre å gjøre. Verden er ikke stor, smiler Eriksen.

Studio og hus til 40 millioner

Å jobbe mer med nettopp filmmusikk var bare én av årsakene til at Stargate for to år siden valgte å flytte fra New York til Los Angeles. Det hadde like mye å gjøre med at større deler av bransjen har flyttet til vestkysten de siste årene, med mye upraktisk reising som resultat. I LA bor han i forstaden Brentwood med kona Hege Christin Fossum og døtrene Elise (13) og Selma (8). I bydelen Venice har Stargate bygd et kombinert hus og studio til over 40 millioner kroner, der de for tiden jobber med artister som blant andre Lenny Kravitz, Charlie XCX og Sofia Carson. Leker seg videre med Chris Martin og resten av Coldplay gjør de også, ifølge Eriksen.

- Så er det en ny epoke for familiene våre, det har vært bra for dem å komme til LA og en mer komfortabel livsstil, forteller han.

- Nå kan barna drive med utelek, slik vi er vant med i Norge. Så lenge vi har det gøy med det vi gjør og familien trives, blir vi værende, slår han fast.

Men i jula går alltid turen hjem til Trondheim for Mikkel, kona Hege og døtrene Elise (13) og Selma (8). Jentene ble imidlertid skuffet da de ikke fikk hvit jul, den måtte de en snartur til Åre i mellomjula for å finne, før familien reiste til Frankrike – der Mikkels mor Inki Storleer bor store deler av året på sine eldre dager.

Fortsatt poptimist

Selv kan verken Eriksen eller Hermansen kan kalle seg veldig unge lenger, de heller. I en bransje som higer etter det ungdommelige og er i et stadig jag etter de siste trendene – hvordan holder to norske karer i 40-åra seg oppdatert?

- Dersom vi hadde lukket oss inne og holdt oss for oss selv, hadde det vært vanskelig å holde seg aktuelle. Derfor er det helt essensielt for oss å jobbe med unge og ferske artister, produsenter og låtskrivere som gjør nye og spennende ting – noe som forhåpentligvis smitter over på oss, forklarer han.

- Så er det sånn at vi, alderen til tross, faktisk liker popmusikken som spilles på radio. Det er veldig mye spennende, popmusikken er så åpen nå, det er så mye forskjellig og blandinger mellom sjangre, hevder han.

Investerer i Trøndelag

I juryens begrunnelse blir det også trukket fram at Mikkel Storleer Eriksen investerer i trøndersk næringsliv. Sammen med kona Hege har han lenge hatt en eierandel i trondheimsdesigneren John Erling Vinnems klesmerke «Johnny Love». Nå er de investorer og rådgivere for PAI, et nytt helsearmbånd utviklet av blant andre NTNU-professor Ulrik Wisløff. «Et trøndersk Fitbit» om du vil, men med helt egen funksjonalitet.

- Det forteller det hvor mye du må være i aktivitet hver dag for å unngå livsstilssykdommer. Vi tror det kommer til å bli verdensstandard, sier Eriksen, som forteller at også Adidas er en tungt inne som investor.

Ikke lenger alene

Lenge var Stargate ensomme norske svaler innen det kommersielle musikkmarkedet i USA. I dag er det annerledes, navn som Kygo, Nico & Vinz, Cashmere Cat og Alan Walker er blitt verdensnavn.

- Hvor mye av æren for dette skal dere ha?

- Alle har gjort jobben selv, men jeg håper vi har vist at det faktisk går an, og at andre har latt seg inspirere av at vi lykkes. Jeg har sagt mange ganger at dersom du er bra nok og jobber hardt nok, blir du hørt. Det er dette som er så fint med musikken, det er en verdensspråk som bringer folk sammen uavhengig av bakgrunn, farge eller religion. Musikken lever sitt eget liv.