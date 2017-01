Haddy tok svigerbyen med storm

Saken oppdateres.

- Velkommen, håper du er ivrig etter å sette i gang med det nye året med gamle vaner. Mange har sikkert vært med svigerfamilien i jula, og føler at de må prestere litt ekstra. For meg er det ikke bare svigerfamilien jeg må prestere overfor her, men en hel svigerby.

- Ekstra spent

Og med de ordene ble konferansier Haddy N’jie – i en fotsi’ hvit (hvis ikke lyset lurte journalisten) kjole - som en ekte trønder å regne hvis applausen og smilene i en fullsatt Olavshallen skal være målestokk.

Nå er det jo ikke mye som skal til for at årets konferansier er det heller, med tanke på at hun har barn og er sammen med Trond Giske. Og nettopp Giske la ikke skjul på hvor stolt han er over sin kjære. Under minglingen med borgerskapet og kulturfiffen før selve konserten, ankom Giske – tradisjonen tro -med sin tante Jorunn (snart 90 år).

- Klart jeg er litt ekstra spent i kveld, men hun er så proff at det vil gå bra. Så jeg er nok mer stolt enn nervøs nå, sa Giske.

- Med en slik oppgave foran trønderne nærmer hun seg mer og mer en ekte trønder?

- Hun er blitt så godt mottatt av alle hun møter her oppe. Når vi går på gata hilser og smiler folk, og hun er blitt tatt skikkelig godt vare på. Og det er så deilig å se, sa Giske.

Fiffig flette

Innimellom nippingen og kanapeene ble det også mye klemming og latter i foajeen i Olavshallen. Som for eksempel da festivaldirektør for Kosmorama, Silje Engeness møtte sin forgjenger Nina Steen.

- Jeg har vært her i fire eller fem år, og er ung i denne sammenhengen. Men det er et flott arrangement som har mye for seg, og det er viktig å ha et slikt treff, sa hun, og viste frem den fiffige fletta midt på hodet.

- Så lenge du er pen på håret og pen på bena spiller det ingen rolle hva du har imellom. Det er mormors råd, og den lever jeg etter, sa direktøren, og røpet at Birgit Skarstein var hennes ønske til Årets Trønder.

Helleland på trønderfest

Rett før Giske entret minglingen, ankom kulturminister Linda Hofstad Helleland med sin statssekretær Bård Folke Fredriksen. Ikke lenge etter sto hun i munter passiar med Ivar Koteng.

- Vi snakket om alt mulig, blant annet at det er viktig å få verdenscupen i langrenn hit til byen, og hvordan vi skal jobbe sammen. Jeg roste ham for at næringslivet i Trondheim har gått sammen for en økonomisk garanti, sier Helleland.

- Hva slags tanker har du om kvelden?

- Det er først og fremst en musikalsk og kunstnerisk tradisjon, og jeg får muligheten til å møte mange kjære trøndervenner. Også har jeg lovet at Bård skal få en skikkelig trønderfest etterpå. Men først skal han få oppleve det fineste Trondheim har å by på, symfoniorkesteret og Olavshallen, smiler hun.

Verken hun eller resten av det fullsatte Olavshallen visste noe om hva som ventet da kveldens dirigent Nick Davies svingte taktstokken for første gang. Som vanlig var alt hemmelig.

Opera og Nora

Men da de først hadde satt seg kom de musikalske perlene, og ikke minst de høythengende prisene, på løpende bånd. Tonen ble satt av Haddy - sammen med Trondheim Symfoniorkester - som åpnet showet med Ella Fitzgeralds «What are you doing New Year’s Eve».

Stjernekamp-vinneren fra 2013, Silya Nymoen, dro til med udødelige «Voi Voi», før hun etter «Cry me a river» overlot scenen til Adresseavisens sjefredaktør Tor Olav Mørseth og NRKs distriktsredaktør Merete Verstad for utdelingen av «Årets Trønder», som altså ble Birgit Skarstein (Les mer om hennes tanker rundt prisen her). Rørt, men mest glad ble hun den tredje fra NRK-serien «Ingen grenser», som kan kalle seg «Årets Trønder». (Siv Toverød og Tare Teksum fikk prisen i 2010).

Mens Skarstein bruker stemmen sin for å fremme den paralympiske idretten, eller andre samfunnsmessige viktige saker, brukte den fantastiske tenoren Rame Lahaj sin stemme på «La Donna e Mobile» fra operaen Rigoletto og «Tårnarien» fra operaen Tosca.

Arve og Jonas

Saksofonist og stortalentet Mette Henriette Martedatter Rølvåg ble årets vinner av Musikkstipendet. Les mer om det her!

Årets Liv Ullmann-pris gikk til Mikkel Eriksen. Den ene halvdelen av Stargate har i flere år hatt stor suksess i USA. Ettersom Rihanna ikke kunne komme fikk Julie Bergan æren av å fremføre Stargate-hiten "Diamonds» med TSO og Storleer Eriksen selv på flygel.

Festkvelden var ikke over, og med en nylig 80-åring på plass fikk vi også fiolinmusikk av mildt sagt høy klasse da Arve Tellefsen entret scenen. Og ispedd mer Silya, sammen med Trondheims egen Stjernekamp-kjendis, Jonas Skybakmoen, og mer fra TSO ble kvelden en høydare.

Nidelven Stille

Og hadde ikke Haddy bestått prøven foran svigerbyen sin inntil da, gjorde hun det definitivt da hun dro igang selve bysangen over alle bysanger i Trondheim, "Nidelven Stille".

Så kom ballongene og festen var over.

Godt Nyttår!