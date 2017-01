Saken oppdateres.

TV2s nye versjon av det kjente programmet samler tolv ulike kjendiser på en øy utenfor Bamble i Telemark. Her går de 100 år tilbake i tid og skal drive gården selv, i tillegg til forskjellige ukeoppdrag. For blogger og eventyrer Tonje Blomseth fra Trondeim, som i 2016 ble kåret til Årets villmarking, ble det for mye folk.

- Jeg trekker meg i mandagens program fordi jeg ikke takler å være blant så mye folk, sier Blomseth som angrer på at hun ble med.

Eventyreren som opprinnelig kommer fra Trøndelag, flyttet til Finnmark for å oppleve mer av hva naturen har å by på. Hun har blant annet gått hele Norge på langs og reiste til Alaska sammen med hundene sine for å oppleve villmarken der. Da hun ble spurt om å delta i programmet ble hun nysgjerrig på hele opplegget og etter mye om og men, takket hun ja.

- Jeg visste jo fra begynnelsen at min største risiko ved å være med var at det ble for mye folk for meg, men jeg gikk inn med et åpent sinn. Jeg burde jo takket nei, plassen skulle selvfølgelig vært gitt til noen som hadde mer lyst enn meg.

For intenst

- Jeg holdt på å gå på veggen der inne. Én ting er alle du ser på skjermen, men så har du jo hele produksjonen i tillegg. Vi var vel rundt 18 personer der på det meste, det ble for intenst. Jeg var ikke klar over at realityprogrammer var så pakka med folk.

Blomseth forteller at hun hele veien hadde god dialog med produksjonen, og at det ikke kom som en stor overraskelse for de da hun valgte å trekke seg.

- Det var jo noen ganger jeg fikk fristunder for meg selv, men du må jo delta i alt som skal gjøres hver dag, man kan jo ikke bare stikke fra en øy heller. De foreslo at jeg kunne ta med meg telt, men jeg kunne jo ikke isolere meg helt.

Hun understreker at det var hyggelig å bli kjent med alle deltagerne, og at hvem som deltok ikke hadde noe med hvorfor hun valgte å dra.

- Jeg ble ganske knyttet til folk, man er jo oppå hverandre 24 timer i døgnet. Jeg har liksom sett før at folk blir lei seg når noen må dra etter en uke og sånn, men jeg tror ikke folk skjønner hvor knyttet man faktisk blir, forteller hun.

Første og siste gang

Villmarkingen forteller at hun har fått bøttevis med forespørsler om å bli med i flere realityprogrammer, men at hun har takket nei.

- Dette er første gangen jeg har blitt med. Det har jo egentlig gått veldig greit, jeg har ikke blitt fremstilt på en annen måte enn hvordan jeg er. Nå har jeg prøvd å være med på et realityprogram, og det prøver jeg ikke igjen.

Blomseth forklarer at det var hyggelig å være på gården og bli kjent med alle de andre, men at hun ikke likte opplegget. Likevel var det vanskelig å trekke seg.

- Det var jo tungt med tanke på at jeg måtte krype til korset å trekke meg, i hvert fall etter én uke, men jeg vil jo ikke bruke tid på noe jeg ikke trives med. Vil ikke være der på trass, sier trønderjenta.

Blomseth forteller at det var godt å komme hjem til Finnmark og stillheten igjen.

- Det første jeg gjorde da jeg kom hjem var å spise en Snickers, drikke Cola, kose med hundene og nyte et minutts stillhet.

