Dette bryllupsbildet tatt på Byneset er blant de ti beste i verden

Fotografen som kommer fra Malangen i Troms, takket ja til muligheten da hun ble tilbudt jobb i Melhus etter utdanningen i Danmark. Hun hadde aldri sett for seg å komme til en internasjonal finale.

- Jeg må si det kom som en stor overraskelse, jeg var ikke helt forberedt på dette. Det er utrolig gøy å få være en del av en internasjonal konkurranse, det har jeg aldri vært før, sier Samuelsen.

Himmelsk

Bildet har fått navnet «Himmelsk» og er med i kategorien «Bryllup». I samme kategori er det ni andre bilder hun konkurrer mot. Den endelige plasseringen blir annonsert under en seremoni i Yokohama i Japan 23. februar.

- Det hadde ikke falt meg inn at jeg kunne hevde meg internasjonalt. Det er såpass stort og mange dyktige folk, forteller hun.

I bryllupet hvor bildet er tatt, fulgte hun brudeparet gjennom en hel dag. Samuelsen fikk en god kjemi med brudeparet, og har fortsatt kontakt med dem.

- Jeg føler at bildet representerer stemninga i hele familien og hovedsakelig brudeparet. Det fikk frem personlighetene til begge to. På bildet ga de alt, og jeg synes det forteller historien deres.

Stor motivasjon

For Samuelsen har finaleplassen vært motiverende med tanke på fremtiden.

- Vi jobber jo med bryllup i bedriften gjennom hele året. Det å få lov til og være med på noe som er såpass stort gir jo drivkraft til å fortsette og utvikle seg, forteller fotografen.

Selv om hun synes det hadde vært gøy med en god plassering i finalen, er hun allerede glad for å ha kommet så langt som hun har.

- Først og fremst er det spennende å bare være med. Det er utrolig stas hvis det blir en god plass, men jeg synes jo allerede det har gått bra.

Samuelsen har ikke fått tid til å gå i dybden på hvert enkelt bilde hun konkurrerer mot, men har sett at det er mye variert, noe hun synes er spennende.

- Det er mange stilarter som er representert, og det er stor bredde i konkurransen.

Om hun skal til Japan eller ikke for å se seremonien er hun ennå ikke sikker på.

- Jeg har lyst, og håper at det lar seg gjøre. Jeg har ikke detaljene på plass ennå, men det er absolutt et mål.

Fire nordmenn

I tillegg til Samuelsen er også tre andre nordmenn representert i finaler i verdensmesterskapet. Søren Sivland og Andreas Kalvig Andersson stiller i kategorien «Natur», mens Bjørn Tore Stokke deltar i «Portrett».

– Det er svært gledelig at norske fagfotografer hevder seg såpass sterkt i konkurranse med de utvalgte deltakerne fra de 26 nasjonene, sier Truls Løtvedt, leder i Norges Fotografforbund i en pressemelding.

Lødtvedt sier han er stolt på medlemmenes vegne, og at han er glad for å være leder for en organisasjon som på denne måten hevder seg i verdenstoppen.