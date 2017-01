Selv om de har den beste tomta i byen, kan de aldri lene seg tilbake

Saken oppdateres.

Utestedet som ligger midt mellom Solsiden og Bakklandet er blant de nominerte i årets Ut-Awards. Likevel mener Fladvad at de aldri kan bli gode nok, og at det alltid finnes ting de kan bli bedre på.

- Det som er unikt er at vi har 25-års grense og dansegulv. Folk kan også sitte ute hvor musikken er veldig lav, slik at det går an å prate sammen, sier Fladvad.

Livekonserter

Deres største opptur er at stedet har slått an fra dag én og fortsatt vokser. Fladvad mener de har funnet et hull i markedet, men de møter også på utfordringer.

- Vi skulle gjerne fått flere til å komme på våre livekonserter, vi har jo arrangert en god del av det med gratis inngang. I debatten om at Blæst forsvant og at det mangler scener, har det vært altfor dårlig besøkt, men vi skal fortsette med livemusikk. Vi gir oss ikke på det, forteller han.

Fladvag, som har drevet 12 år i utelivsbransjen i Oslo, mener at Trondheim er verdens snilleste, beste, store landsby.

- Det er veldig folkelig og hyggelig her. Det er god kontakt mellom utestedene, politiet og kommunen – det er kort vei mellom folk. I tillegg så er trøndere veldig trivelige folk, det er en trygg by.

Alltid forbedre seg

Han mener at det alltid er viktig å utvikle seg, og de kan derfor ikke lene seg tilbake.

- Det vi gjorde i går er ikke bra nok i morgen. Ting utvikler seg hele tiden. Vi møter jo på noen hindringer. Vi hadde for eksempel for liten toalettkapasitet, men det bygges ut denne uken.

Videre forteller han at det har vært et luksusproblem med stort besøk. I tillegg til utbygging av toalettene skal de også i løpet av januar bygge ut garderoben, og til sommeren skal de satse på mer fest.

- Vi skal skape litt partyfaktor tidligere på dagen utendørs på sommeren, forteller han.

