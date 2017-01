Skulle gjerne hatt lengre åpningstid for uteserveringen

Saken oppdateres.

I likhet med flere andre restauranter ved Solsiden kan Cafè Løkka med rette skryte på seg å ha en god beliggenhet. Og på spørsmål om hva de kan tilby som andre ikke kan, er det nettopp tomta, stedet og området Hakkebo trekker frem.

- Vi har en unik plassering i byen med en flott tomt. Og vi har byens beste uteservering med tanke på størrelse og solforhold. Dessuten ligger vi avskjermet til i forhold til trafikk og støy, sier Hakkebo og understreker betydningen av å ha ansatte som både kjenner stedet og gjestene godt, etter mange år på Løkka.

Lite gjennomtrekk blant ansatte

- Vi har lite utskifting av folk, noe det er mye av i denne bransjen. Vi har lojale og flinke ansatte der flere av dem har vært her siden vi åpnet for sju år siden, sier Hakkebo og legger til at den største ulempen de sliter med er at de må stenge uteserveringen kl. 23.00.

- Vi har jobbet lenge med dette overfor Trondheim kommune, og vi skulle så gjerne hatt lengre åpningstid på uteserveringen. Andre restauranter som bare ligger et steinkast unna oss på Solsiden, eller i Adressabygget, har uteservering frem til kl. 01.00. Det er litt vel byråkratisk i denne byen, det går trådt i svingene når det gjelder å gå gjennomført endringer. Kommunen ser ikke alltid ting fra vårt ståsted, noe som gjør det tungt av og til.

Trivelig, først og fremst

- Hva er det som er bra med å drive restaurant i Trondheim?

- Det som er spesielt bra i Trondheim er alle de koselige gjestene, både stamgjestene våre, bedriftskunder og andre som besøker oss. Folk er trivelige her, sier restauranteieren som har et stadig mål om å utvikle Løkka, komme med nye konsepter, og variere utvalget av mat og drikke. De har også planer om å pusse opp utemøblene i år for å gjøre uteserveringen enda triveligere.

- Hva er dere best på?

- Jeg tror vi er best på trivsel. Vi har trivelig og joviale ansatte som tar vare på kundene våre. Dessuten har vi fokus på alt som gir god stemning, som musikk og fin lyssetting gjennom hele året.

- Og hva kunne dere vært bedre på?

- Vi er en liten aktør og kan nok bli bedre på å få vist oss frem i bybildet. Vi bør framsnakke oss selv i større grad, sier Hakkebo.