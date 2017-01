André ville åpne et utested for voksen ungdom – nå er det hæla i taket

Saken oppdateres.

TAG åpnet dørene i Thomas Angels gate for ett og et halvt år siden, med restaurant i førsteetasje og nattklubb i kjelleren. Selv om det ikke har blitt helt som planlagt, mener André Grøtte at de er på vei mot noe spesielt.

- Det vi prøver å tilby er et konsept hvor vi kan sy sammen en bra kveld med et bra måltid, hvor du kan gå over til nattklubben etterpå. Vi kan tilby en helaften fra lunsj til hygge langt ut i de sene timer, sier Grøtte som opprinnelig så for seg et møtested for voksen ungdom.

LES OGSÅ: Selv om de har den beste tomta i byen, kan de aldri lene seg tilbake

En balansegang

Han erfarer derimot at de godt voksne oppfatter stedet som en restaurant, mens de yngre ser på det som en nattklubb. Grøtte forteller at det er en balansegang å få aldersgruppene til å gå sammen, og at det kan være krevende, men at han føler de lykkes med det.

- Det å starte en restaurant og en klubb er jo ikke gjort i en håndvending. Det er mange om beinet, så vi er ikke alene om å drive restaurant og utested i Trondheim.

Det de har opplevd som den største utfordringen hittil er at det har kostet mye å få TAG på plass. Kostnadene har ifølge Grøtte vært litt i overkant av hva de så for seg da de startet. Grøtte, som selv er trønder, er opptatt av at alle kan komme på utestedet.

- Trøndere er jo på godt og vondt, vi er kanskje litt sære på noen måter, men vi er jo et likandes og flott folk. TAG skal være en plass hvor du kan komme som du er. Om du kommer fra jobb eller trening, så er det mulig å ta turen til TAG.

LES OGSÅ: - Flott og friskt at noen har mage til å satse

- Vi har en stor jobb å gjøre

Han mener at de er nybegynnere selv om de har med seg folk som har lang erfaring i bransjen.

- Det er stadig vekk gjester som spør når vi åpnet, da de har ikke hørt om oss. Her har vi har en stor jobb å gjøre – de fleste har ikke vært på TAG ennå.

Grøtte tror at grunnen til nettopp dette er at Trondheim de siste årene har fått et stort utvalg av restauranter og utesteder.

- Det er klart at vi har mange i byen her som har jobbet mye og lenge, og dermed fått innarbeidet navn og konsepter. For gjestene er det jo lett å dra dit man er vant til å dra.

De siste månedene har flere av gjestene fortalt at de har fått stedet anbefalt av venner, og Grøtte mener de er på rett vei.

- Man klarer kanskje ikke å få alle fornøyd, men vår jobb er å levere varene hver dag, slik at de som besøker oss ønsker å komme tilbake, sier han.

Rekordmange har stemt i årets Ut-Awards. Stem på dine favoritter her.