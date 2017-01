«Anno»-Bjørn i slekt med erkebiskopens nærmeste mann

Saken oppdateres.

I NRKs tv-serie «Anno» deltar 14 personer, som samles i en tidskapsel som forestiller et norsk bymiljø tilbake i tid. I årets sesong som også er seriens tredje, samles de i Erkebispegården i Trondheim.

Lagene skal hver uke velge hver sin svennelærling som gjennom et svennestykke skal konkurrere i å lære seg et håndverk. Vinneren blir kåret til svenn, og skal påfølgende uke lære bort håndverket til de andre deltakerne gjennom et mesterstykke. Dersom mesterstykket blir godkjent, blir svennen kåret til mester, og oppnår fordeler i spillet.

Byfogd i Trondheim

Knudtzen er utdannet lege, tannlege, psykiater og samfunnsmedisiner, og ble fredag førstemann til å bli mester i steinhuggerlauget. De som blir mestere får under mestermiddagen vist slektsfilmen sin. Bjørns slektshistorie er litt spesiell, skriver NRK i en pressemelding.

Hans forgjenger Niels jobbet for 500 år siden som byfogd i Trondheim og var en av Erkebiskop Olav Engelbrektsson nærmeste medarbeidere, i tiden når Norges skjebne skulle avgjøres. Det vil si at han trådte rundt på Erkebispegården slik Bjørn gjør i dag i en realityserie lagt til samme tid og samme gård.

Når Christian den 3 sendte tropper nordover mot Trondheim for å kvitte seg med de brysomme nordmennene, som ønsket Norge fri fra Danmark, forskanset Bjørns stamfar Niels, erkebiskopen og hans menn seg i festningen på Steinviksholmen. Der ventet de på forsterkninger som aldri kom.

Byens første borgermester

Niels flyktet med erkebiskopen ut Trondheimsfjorden og erkebiskopen kom seg i sikkerhet i Nederland. Etter først å ha blitt tatt til fange og sluppet fri, ble Niels utnevnt til Trondheims første borgermester, en stilling han hadde livet ut.

