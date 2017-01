Anno eller Clapton?

Saken oppdateres.

Den første store satsingen på NRK tv i år er en ny sesong av den historiske realityserien «Anno», som foregår i og rundt Erkebispegården.

Lørdag formiddag er det lagt opp til en opplevelsesdag i historiske kulisser , med deltakerne Bjørn og Katja til stede, og med foredrag om Nidaros 1537 av Ian Reed, skoletime anno 1537, quiz – og en rekke aktiviteter for barn og voksne, fra steinhugging og fektedueller.

LES OGSÅ: - «Anno» er fantastisk trondheimsreklame

Ikke slutt med nyttårskonserter

Har du fortsatt ikke fått med deg en nyttårskonsert i år, så finnes det råd. I Ranheim kirke fredag kveld er det selveste Brazz Bros som er musikalske verter for feiringen av inngangen til det nye året.

Den mest oppsiktsvekkende konserten i helgen er nok likevel den som foregår i Olavshallen lørdag – en stormønstring av gitarister i Helgeland gitarunion som spiller Eric Clapton for harde livet ( se eget intervju ).

LES OGSÅ: Gitaristene inntar Olavshallen

Bra band i små klubber

Konsertsesongen er ellers ikke helt i gang, men du kan oppleve mange bra artister i de minste og hyggeligste klubbene.

På Krokfoss jazzkafé på Olavs pub lørdag, blir det ikke jazz, men blues av høy kvalitet: den akustiske duoen Jolly Jumper & Big Moe .

Nidelven scene byr på nostalgisk gjenhør med gruppa Taxi , 25 år etter at de ble oppløst etter storhetstiden med coverlåter på 80-tallet. De stiller med klassisk repertoar med Heart, Bryan Adams, Eurythmics osv. både fredag og lørdag.

Ila Brainnstasjon har full fart hele helgen, med Jonas Brekke , Mission Button lørdag, og som alltid: Søndagsjazz etter

kirketid søndag.

Kunstrusletur

Velger du jazzen, kan den utmerket kombineres med et besøk lenger ned i gata. Galleri Ismene åpnet dobbeltutstilling med de to utflyttede Trondheims-kunstnerne Christer Gelin og Håvard Homstvedt torsdag.

Fersk er også Birgit Kvamme Lundheims utstilling «Tutti frutti» i Galleri SG. I forbindelse med Trøndersk Forfatterlags 40-årsjubileum har hun laget humoristiske collager med utvalgte medlemmer i laget.

Teaterpremierer

Torsdag kveld var det premiere på «Hvem er redd for Virginia Woolf?» på Trøndelag Teater – med nye forestillinger fredag og lørdag.

LES OGSÅ ANMELDELSEN: Nachspielet fra helvete

Teatervåren tar oss også andre steder, to premierer på Det Norske Teatret i Oslo henholdsvis fredag og lørdag, vil komme til å nå også Trøndelag etter hvert. Det er urpremierer på henholdsvis Kari Stais «Jakob og Neikob» og musikalen basert på Stein Torleif Bjellas låter: «Kan nokon gripe inn».

Kinokatt

Julepremierene holder stort sett stand på kinorepertoaret, men det er noen premierer fredag. Vår anmelder er måtelig begeistret for «En gatekatt med navn Bob» som er gått fra internasjonal barneboksuksess til kinofilm, dette er fra røft miljø der gatekatten Bob faktisk spiller hovedrollen som seg selv.

LES OGSÅ: Katten er best i ujven filmatisering

To X-er

Blant fredagens albumutgivelser merker vi oss at The XX gir ut sitt etterlengtede tredje album «I See You» fredag, den britiske trioen var attraksjon på Pstereo for noen år siden, i sommer er de hovedattraksjon en av kveldene på Øyafestivalen. Albumet viser dem fra en mer kompakt side enn før.

Trippel x på Krim

Skal du være inn og høre musikk, kan det godt kombineres med å lese. Årets hittil mest nervepirrende bok er «Camille», binde tre i Pierre Lemaitres blodig spennende trilogi der «Alex» er den mest kjente.

Åses kveld

Antatt Tv-høydepunkt i helgen: Lørdag slippes andre episode i HBO-serien «Taboo», mens det på Tv2 samme kveld er Åse Kleveland som får fokus i «Hver gang vi møtes».

LES OGSÅ: Hvor lenge kan de fortsette å møtes på denne måten?