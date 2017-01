Gitaristene inntar Olavshallen

Saken oppdateres.

- Han har vært en helt siden ungdomstiden. Da det ble litt mindre spennende med The Beatles, så var Clapton der, som en ener blant mange spennende gitarister. Det finnes nok yngre folk som kan spille veldig fort, men er de like uttrykksfulle?

- Som gitarist med Åge i Sambandet i 35 år er du blitt kjent som litt av en «slow-hand» selv?

- Jeg er ikke teknisk dyktig nok til å spille veldig hurtig, så da må jeg gjøre det på min måte, spille på andre kvaliteter – formidle historier og følelser på min måte.

Dette skjer i helga

- Hva er historien bak de 11 gitaristene og de ni andre som utgjør Helgeland Gitar-union?

- Trønderen Stein Ivar Mortensen er musikklærer i Mo-sjøen, og tok initiativet til bandet for ti år siden. Jeg ble med et par år etter. Det er mange dyktige musikere fra forskjellige band, og unionen er blitt veldig populær på

Helgeland.

- Konserten i Olavshallen er nesten utsolgt. Imponerende for et prosjekt ikke mange her har hørt om. Hvilke Eric Clapton-låter får vi høre?

- Det er de mest kjente låtene, og noen mindre kjente, fra 60-tallet og helt opp til våre dager. Flere av låtene hadde jeg ikke hørt selv før jeg begynte å øve. Jeg øver i dagene før denne konserten også, det må til.

- Dette er første gang dere spiler utenfor Helgeland?

- Ja, folk i bandet er ganske spent. Jeg er spent selv. Medmusikerne på konserten forrige helg spurte meg en del om hvordan det var å spille i Royal Albert Hall, og jeg svarte at de kommer til å få litt av samme følelsen i Olavshallen.

- 11 gitarister må bli ganske mektig?

- Jeg har spurt meg selv om jeg ville likt å være publikummer og høre 11 gitarister med hver sine egoer spille samtidig. Men tro det eller ei, det blir veldig flott!