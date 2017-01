Kanonprisen er reddet

Saken oppdateres.

Det er klart etter at Norsk filminstitutt (NFI) denne uken bevilget 1.6 millioner kroner til Kosmorama, hvorav 400 000 kroner er prosjektmidler øremerket Kanonprisen.

I et høringsnotat fra NFI fra mars i fjor, ble det fremmet et ønske om å ha bare én stor filmpris i Norge. Sannsynlighet var overhengende for at dette ville bli Amanda-prisen, som deles ut under filmfestivalen i Haugesund.

LES OGSÅ: Kanonprisen trues av nedleggelse

- En anerkjennelse

- Vi er godt fornøyd med tildelingen, og det er spesielt positivt at NFI har snudd i holdningen om at de bare ønsket å støtte én prisutdeling, sier Kosmorama-direktør Silje Engeness.

- I det ligger en anerkjennelse av Kanonprisen. Beslutningen er gjort av et nytt tildelingsutvalg, noe som kan bety at de ser viktigheten av prisen og at vi kan håpe på mindre usikkerhet i årene som kommer, utdyper Engeness.

LES OGSÅ: «En prisutdeling for god til at den bør vike for Amanda»

Hun skulle gjerne sett at pengene kom som driftsstøtte heller enn som prosjektstøtte, da prisen ble etablert samtidig med festivalen og oppfattes som et svært viktig element i programmet. Men hun understreker at det viktigste er at pengene tross alt kommer på plass.

LES OGSÅ: Kanonpris i støtet

- Positiv utvikling

I fjor høst ble Kosmorama også flyttet til fast plass på driftsbudsjettet til Sør-Trøndelag fylkeskommune, og fikk også økt tilskuddene derfra med 70 prosent.

LES OGSÅ: - Dette er en anerkjennelse av filmsatsingen i regionen

- Kosmorama er i en positiv utvikling. I tillegg fikk vi en liten økning fra Trondheim kommune i fjor som er oppretthold i år, og har fått flere nye private samarbeidspartnere. Vi er optimister, sier Silje Engeness.