Kristiansten festning med rekordhøyt antall besøkende

Saken oppdateres.

Festningsåret 2016 slo fjorårets besøkstall med hele 50 000 besøkende. Festningsforvalter Johnny Gylland mener at festningene er blitt en viktig arena for reiseliv, kultur- og næringsliv i Trøndelag.

- Det er jo gledelig. Det ble egentlig som vi trodde, vi så tidlig at det var en bra økning i det første halvåret også.

Rekordmange har stemt i årets Ut-Awards. Stem her du også.

Grunnen til at antall besøkende har steget såpass mye er vanskelig å si, men Gylland tror at Trondheim generelt har fått mer besøk av turister.

- Cruiseskipene har også begynt med guidet turer opp til festningen, og det har de ikke gjort før. Vi har jo også en god del arrangementer som trekker folk, sier han.

Arrangementene er populære

I tillegg til turene som er guidet og de forskjellige arrangementene, tror Gylland at økningen også kan ha noe med bedre markedsføring å gjøre.

- Vi profilerer oss på nett, og det ser vi at vi får bra respons på. Ellers så er det jo gått ut veldig mye sentralt med merkevaren «festningen».

Gylland forteller at det er de forskjellige arrangementene som trekker flest folk.

- Vi har veldig mange idrettsarrangementer, men også teater og musikk. Det er vanskelig å sette fingeren på hvilke av disse arrangementene som drar flest folk.

Av de 260 000 personene som besøkte festningen i løpet av fjoråret, er de aller fleste over 46 år. Gylland forteller at de ønsker og også få med seg flere fra den ynrge garde.

- Vi har jo hatt en del med skoleverket å gjøre tidligere. Vi prøvde for et par-tre år siden, og da hadde vi veldig god respons. I 2016 var vi i gang med et lignendes prosjekt, men vi fikk ingen med oss.

LES OGSÅ: Disse tre artistene kommer til Pstereo til sommeren

LES OGSÅ: Dette bryllupsbildet tatt på Byneset er blant de ti beste i verden