Milda følger glamourmodeller og krigsreportere

Som journalist elsker Milda Melland å møte og snakke med folk som er annerledes enn seg selv, nettopp for å få et nytt syn på virkeligheten. I FEMs nye program «Insider FEM» oppsøker hun og kollega Janne Amble ukjente miljøer og yrker i inn- og utland.

- Vi prøver å vise miljøer som folk ikke er så kjent med, og kanskje bryte ned fordommer man har på forhånd, forklarer hun.

I løpet av programmet besøker de alt fra hekser og glamourmodeller til forsvarsadvokater og bikini fitness-deltakere.

Til vanlig jobber Melland som TV-produsent og er vant til å oppholde seg bak kamera.

- Det er uvant å være foran kamera. Det å by på seg selv er utfordrende, fordi du legger hodet på hoggestabben, alle har noe å mene. Forhåpentligvis vil seerne bli fornøyd.

Skyteepisoder og gateopptøyer

- Det er jo hovedsakelig jenter vi filmer, og det som kanskje gjorde sterkest inntrykk på meg var da jeg fulgte en krigsreporter i Libanon. Vi dro på en reportasjetur til det farligste strøket i den farligste byen – Tripoli, mot grensen til Syria.

Melland forteller om en gateslåsskamp som foregikk da de skulle kjøre ut av et nabolag.

- I de to nabolagene hvor sunni- og sjiamuslimer bor side om side, har det vært utallige episoder med skuddvekslinger og selvmordsbombere opp gjennom årene. Da vi var der, var det først en skyteepisode i det ene nabolaget, mens vi var i det andre. Vi bestemte oss for å kjøre vekk derfra, men støtte i stedet på masseslagsmål i gatene. Da ble jeg redd. Du tenker på alt som kan skje hvis bilen blir stående midt i opptøyene. Heldigvis gikk det bra.

Hun snakket med flere syriske flyktninger, hovedsakelig barn, og forteller at det var ting som satte seg litt ekstra i henne.

- Det var en sterk opplevelse å være så tett på konflikter som man som oftest bare ser på nyhetene. Det er noe annet å være der og høre deres historier.

I undertøyet

Gjennom innspillingen av programmet har hun opplevd flere nye ting.

- Jeg har jo mine synspunkt på verden, men om det er de riktige vet jeg ikke. Sånn sett er jo dette et drømmeprosjekt, å bli kjent med andre og møte dem på deres hjemmebane, og forhåpentligvis være med på å skape større toleranse, sier hun.

Melland forteller at hun representerer den litt mer normale jenta som blir utsatt for mye forskjellig i løpet av programmet.

- På bikinifitness fikk jeg analyse av kroppen min. Jeg sto plutselig der i undertøyet med en bleikfeit vinterkropp. Ting som dette gjør jo at jeg bedre kan forstå hva disse folkene utsetter seg for og hvorfor de velger å gjøre det.

Mer respekt

Hun sier at hun fikk mer respekt for alle hun møtte, selv om hun på forhånd var negativ til noen av bransjene og miljøene hun har tatt del i. Melland bruker det å spille på kropp som et eksempel, og at hun i utgangspunktet er kritisk til hvilke signaler dette sender til unge jenter.

- I den episoden hvor vi går inn i glamourmodell-miljøet, måtte jeg prøve å stå foran kameraet og posere sammen med en glamourmodell. Det var enormt ubehagelig, men da tenker jeg at de er utrolig modige som tør å eksponere seg sånn.

Melland sier at hun har blitt enda mer tolerant for andre miljøer, og at det er det hun håper serien vil gjøre med andre også.

- Jeg vil si at jeg har blitt enda mer åpen for andre folk enn bare den klassiske normalen – selv om jeg i utgangspunktet også var åpen fra før.

Hun synes det er viktig å få frem hennes opplevelser med de hun har møtt, og at det er positivt at de har fått henne til å forandre synet på ting. Selv om det ikke betyr at man godtar alt likevel.

- Det var ofte jeg tenkte at det var spennende å være på besøk, men man begynner jo å lure på om man hadde vært villig til å ofre alt selv. Et eksempel er jo de som reiser til Los Angeles for å følge drømmen sin, eller de som velger å bli krigsreportere. De reiser jo fra alt og alle hjemme for å nå målene sine, sier Melland.

