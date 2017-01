Veronica Maggio topper konsertlista til Isfit

Saken oppdateres.

I tillegg kommer vinner av Nobels fredspris Dr. Shirin Ebadi for å delta under debattmøtet «A Talk with Peace Prize Laureates» 12. februar. Isfit-arrangørene skriver i en pressemelding at de er utrolig stolte av at Shirin Ebadi deltar. Iranske Ebadi var også i Trondheim sist høst. Da sa hun:

- I stedet for å kaste bomber over IS, burde vi kaste bøker over dem

Fredsprisvinner og muslimske kvinne

- Vi er ekstremt stolte over å kunne ta i mot Nobel fredsprisvinner Shrin Ebadi, sier isfit-president Kristine Bjartnes.

- Hun var den første muslimske kvinnen som vant fredsprisen. Vi ser frem til å kunne gi henne plass til å dele sin historie og fortelle om sitt arbeid for menneskerettigheter, og la dagens aktivister få snakke med henne om hvordan oppnå like rettigheter og unngå diskriminering, sier hun.

Det er under en måned til den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, Isfit, åpner 9. februar. I løpet av de ti festivaldagene møtes 450 deltakere fra hele verden til dialog og kulturarrangementer. Hovedtema for festivalen er diskriminering.

Veronica Maggio har med seg Ine Hoem, kjent fra Pelbo og jazzlinja ved NTNU, når hun kommer til Trondheim og Samfundet 16. februar.

Forstå diskriminering

Mandag offentliggjør Isfit kulturprogrammet sitt som består av konserter, kunstutstillinger, debattmøter og scenekunst.

Åpningsdagen 9. februar får deltakerne oppleve et samarbeidsprosjekt mellom rapperne KingSkurkOne, 612 og kunstner Pekka Stokke på Dokkhuset.

- Showet byr på kontraster mellom feminisme og mannssjåvinisme, i tillegg til historiene i den tøffe, men samtidig myke og tilbakelente rappen til artistene, skriver festivalen i en pressemelding.

- Kulturprogrammet skal gi rom for forstå hva diskriminering er, sier Isfit-presidenten.

- Vi ønsker å gi rom for å kunne lytte, se, interagere, oppleve og lære gjennom ulike kulturelle uttrykk. Ofte kan det være lettere å forstå hva diskriminering dreier seg om gjennom å lytte til musikk eller se et fotografi. Og vi ønsker at erfaringene publikum tilegner seg skal skape engasjement og gi dem verktøy de trenger for å ta opp kampen imot diskriminering, sier presidenten.

Internasjonalt kulturprogram

11. februar opptrer dragartist Latrice Royalei Storsalen.

- Dette blir en uforglemmelig kveld preget av glitter, glam, fengende musikk og gripende historier fra et liv preget av rus, fengsel og motgang. Gripende historier vil man også se når den pakistanske teatergruppen Ashtar står på scenen med sitt stykke «The Syrian Monologues», heter det i pressemeldingen.

- Vi er stolte over å kunne tilby deltakerne og Trondheims befolkning et kulturtilbud som over ti dager tar for seg temaet diskriminering med ønske om å finne løsninger for en bedre verden. Vi håper at Trondheims befolkning og studenter vil ta del i ISFiT og programmet vi har satt sammen. Og vi gleder oss til å vise frem det vi har fått til. Som president er jeg ekstremt stolt, og fornøyd med det våre frivillige har utarbeidet og jeg gleder meg til å vise frem festivalen, sier Isfit-president Kristine Bjartnes.

Debattmøtene skal behandle tema som flyktningers rettigheter, seksualitet og diskriminering av urbefolkning.

