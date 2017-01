- Vi mailet med Yoko Ono for å få oppskriften på kunstverket

Saken oppdateres.

Et digert oliventre på fire meter fyller rommet ut mot gaten på Gråmølna. Treet skal bli Kunstmuseets variant av det ikoniske verket «Wish Tree» som John Lennons enke laget til minne om Lennon og deres felles kampanje for fred. Verket er basert på en idé, har vært vist på store museer og gallerier over hele verden, og er nå i Trondheim for første gang.

Ønsker fra hele verden

- Tanken er at publikum skal fylle et levende tre med hvite lapper der de har skrevet ned ønsker. Ved utstillingens slutt tas lappene ned og sendes til Island hvor de samles i «Imagine Peace Tower», et utendørs kunstverk på øya Viðey i Reykjavík. I dette tårnet lagres alle ønskene fra alle «Wish Trees» som har vært verden over, sier Siri Reinsberg Mørch, kurator for utstillingen. Det er allerede over en million ønsker i dette tårnet, og ønskene fra Trondheims befolkning skal blandes med disse. Kunstverket er inspirert av ønsketrærne ved templene slik Yoko Ono husker dem fra sin barndom i Japan, og Trondheim Kunstmuseum har mottatt en håndskrevet instruksjon fra Yoko Ono om hvordan verket skal settes opp.

Mailet med Yoko Ono

- Vi har også kommunisert med Yoko Ono på mail der vi har fått oppskriften på hvordan dette kunstverket skal være. Hun er involvert i alle beslutninger om verket og bestemmer hvem som skal få låne det, sier Reinsberg, og tilføyer at man kan skrive det man vil på lappene.

- Du kan skrive at du ønsker deg ny bil. Men ideen til Yoko Ono er at det skal handle om fred og ha et mer globalt perspektiv. Derfor er dette kunstverket hyperaktuelt med tanke på verdenssituasjonen nå, sier kuratoren og understreker at utstillingen inviterer folk til å delta, derav navnet «Deltakelse».

- Den tar utgangspunkt i publikums rolle i forhold til samtidskunst. Vi er vant til å være passive konsumenter av kunst, at vi opplever det gjennom blikket og øynene, men her er tanken at publikum skal ha en aktiv rolle, sier kuratoren.

Publikum kan delta i kunsten

Utstillingen rommer totalt 13 ulike kunstverk, deriblant en skulptur av den østerrikske kunstneren Erwin Wurm. Han har laget en serie med ett-minutts skulpturer der han lar publikum være selve skulpturen.

- Wurm har laget en beskrivelse av hvordan skulpturen skal være, og så skal publikum utføre dette og holde posisjonen i ett minutt. Her utforsker han både humor og mer formelt hva en skulptur kan være i form av volum, hvordan den forholder seg til rommet, og andre ting en skulptør jobber med, sier Reinsberg Mørch.

- Mange har en opplevelse av at samtidskunst både er vanskelig og utilgjengelig, men det skal ikke være nødvendig med masse forkunnskap for å ta turen hit. Her er tanken at folk bare skal komme og oppleve kunsten, og kunne le litt. Vi ønsker å senke publikums terskel for å oppleve samtidskunst, supplerer Ida Grøttum som er museumspedagog ved museet.

Nytt verk

- Trondheimsbaserte Oddvar Daren har laget et helt nytt kunstverk til denne utstillingen som skal monteres ferdig like før utstillingsåpning. Det er et rom med en dør og en brevsprekk. Og der er tanken at publikum skal fullføre kunstverket ved å kikke gjennom brevsprekken, og med et laserlys avdekke hva man ser i rommet, sier Reinsberg Mørch.

Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna, søndag 22. januar. Utstillingen blir stående til 7. mai.