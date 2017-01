Gjør som Northug - forbereder seg i høyden

Saken oppdateres.

Førstkommende tirsdag, 24 januar, skal Davidsen i ilden i Lyon hvor 24 kokker kjemper om den gjeve tittelen. Etter cirka 4000 timer på treningskjøkkenet det siste året, sikter teamet mot pallplass. Og for å få det til, er Davidsen nå på høydetrening.

Møt Davidsen før avreise: Nå er det virkelig alvor

Siste finpuss

Denne uka befinner han, commis Håvar Werkland og coach Gunnar Hvarnes hos den tidligere Bocuse d'Or-vinneren Regis Marcon fra Frankrike for å gjøre den siste finpussen. Marcon eier den tre stjerners Michelin-restauranten Clos des Cimes i Saint-Bonnet-le-Froid.

- Forberedelsene har gått veldig bra til nå og det skal bli bra å endelig vise hva vi har jobbet med denne høsten, sier coach Gunnar Hvarnes, som vant bronse i Lyon i 2011 i en pressemelding fra Kulturmeglerne.

- Alt må stemme

Bocuse d’Or er verdens vanskelige og mest prestisjefylt kokkekonkurranse. Etter at Davidsen vant Årets Kokk i Norge i oktober 2015, og dermed kvalifisert seg til Bocuse d'Or 2017, har konkurransen vært hans eneste fokus. Først Europa-finalen som gikk i fjor, så selve verdensfinalen.

- For å komme på pallen må alt stemme på konkurransedagen, men det er vel knapt en kokk som har lagt større arbeidsinnsats i forberedelsene enn Christopher. Han er en perfeksjonist med øye for detaljer og har evnen til å holde hodet kalt i en stressende konkurransesituasjon, melder Hvarnes fra høyden.

Det er 30 år siden den første Bocuse d’Or-konkurransen ble arrangert. I september ble det kjent at fatretten (tidligere kjent som kjøttretten) skulle være «bressekylling og skalldyr». Denne retten ble valgt ut for å feire byen Lyon og konkurransens far, Paul Bocuse.

- Uvant

I november ble det offentliggjort at tallerkenretten skal være 100 prosent vegetabilsk. Grunnen til dette er at den internasjonale organisasjonskomitéen ønsket å fornye konkurransen og utfordre de 24 finalekokkenes kreativitet.

- Jeg skulle gjerne ha laget fisk, og det er uvant for alle å lage rent veganske retter i konkurransesammenheng. Men det sagt, jeg har alltid likt å jobbe med grønnsaker, og det er en spennende utfordring å få til en helhetlig, komplett rett med disse råvarebegrensningene. Jeg gelder meg til å presentere vår forrett til dommerne i Lyon, sa Christopher Davidsen til Adresseavisen før avreise.