Harley åpner Nidaros blues

Saken oppdateres.

Helt siden storhetstiden med bandet Cockney Rebel har bandets soleklare frontmann hatt en spesiell sterk posisjon i Trondheim.

Siden slutten av 80-tallet har han hatt en rekke konserter i byen, og stemningen har alltid vært høy. Harley har elsket å dra publikum gjennom favoritter som «(Come Up And See Me) Make Me Smile», «Mr Soft», og ikke minst lange dragere som «Tumbling Down» og «Sebastian».

Siste gang han spilte på Nidaros Blues, på tampen av en vel utsolgt lørdagskveld i kongressalen, ble kanskje stemningen vel høy? Skrålingen fra publikum ble en større del av konserten enn lyden fra scenen.

Derfor var det så herlig å få den store formidleren Steve Harley i akustisk konsert med sittende publikum, i Olavshallens lille sal i 2012. Undertegnede har vært på mange Harley-konserter, nesten hørt meg lei på ham, men dette ble noe helt spesielt – ikke minst det musikalske samarbeidet mellom Harley og fiolinist Barry Wickens.

Derfor er det grunn til å ha forventninger når mannen kommer tilbake, med James Lascelles (piano/perkusjon) og nevnte Wickens på fiolin, gitar og mandolin.

Steve Harley lover en konsert preget av både gamle publikumsfavorittene og noen nyere låter. En kan også forvente improvisasjon og ustoppelig fortellerglede mellom låtene.

Årets Nidaros Blues arrangeres fra 19. til 23. april. Blant artistene som hittil er kjent er soullegenden William Bell, bluesrockeren Walter Trout og den ferskere stjerneskuddet Nikki Hill.

