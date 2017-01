Når svenskene kaller deg en drittsekk

Saken oppdateres.

- «Skam»-feberen herjer i Sverige, det har tatt helt av. Det samme har skjedd med denne festen, ler Ida Holmen på telefon fra Stockholm.

LES OGSÅ: Mindfullstress i Køben

LES OGSÅ: Bedrag og ubehag med Nina Lykke

Norskkurs for kolleger

Holmen, som er vokst opp på Byåsen og i Malvik, jobber som PR-strateg for det norske produksjonsselskapet Just Cruzin' Productions (JCP) sin avdeling i den svenske hovedstaden. Hver mandag har hun og hennes svenske kolleger videomøte med hovedkontoret i Oslo.

- Men kollegene skjønner nesten ikke norsk, og fikk ikke med seg alt vi snakket om på videomøtene. Jeg bestemte meg for å lære dem språket bedre, og arrangerte felles visning av «Skam» et par, tre ganger i uka. Den gangen så vi serien på NRK nett-tv med norsk undertekst. Men så ble serien sendt på Sveriges Televisions nett-tv med svenske undertekster, og siden har «Skam»-feberen herjet.

Mest sett på SVT

Nå er den norske serien den mest sette serien på SVT Play med 20 millioner strømminger, og den musikkinteresserte trønderen fikk en idé om å arrangere en «Skam»-fest på et utested i Stockholm hvor hun skulle spille musikk fra serien.

- «Skam» har satt norsk musikk på kartet, blant annet Highasakite, Sandra Lyng, Gabrielle og Karpe Diem. På fritiden er jeg DJ, og jeg kontaktet en klubb hvor jeg innimellom spiller og spurte om jeg fikk arrangere en «Skam»-fest for venner og venners venner. Driverne sa ja, men krevde at arrangementet ble åpent for alle. Jeg fikset derfor et arrangement på Facebook og laget flyers.

Kjendis-ukeblad filmer

Etter hvert ringte driverne av utestedet og opplyste at festen måtte flyttes til et større lokale.

- 1100 personer meldte via Facebook at de ville komme, og festen er flyttet til Debaser på fredag -–en av de største live-scenene i Stockholm. Så langt er det fforhåndssolgt300 billetter. Det har vært et kjempetrykk fra medier i Sverige, de synes det er artig at en norsk person skal arrangere en slik fest i Sverige, og kjendis-ukebladet Hänt TV skal blant annet filme på festen. Vi har satt opp bbordtennisbord en aktivitet som er litt videregående-aktig, trykket tT-skjortermed «Skam»-uttrykk og jeg skal selvsagt ha på meg russedressen.

- Det er også litt artig at arrangementet har ført til kopier i andre svenske byer, nå skal det arrangeres lignende «Skam»-fester i Malmö og Piteå, forteller Holmen.

Utdannet barnevernspedagog

Norske slangord fra serien, som «hooke», «serr» og «drittsekk» er blitt populært både hos svenske og danske «Skam»-fans, og Holmen sier hun rett som det er blir stoppet av ukjente svensker når de snapper opp at hun er norsk.

- «Drittsekk» kan folk rope etter meg på T-banen De har visst ikke helt forstått at det er temmelig ufint å kalle noen en drittsekk, ler Holmen.

Hun er utdannet barnevernspedagog, og var med i TV2s realityserie «Farmen» i 2008. Deretter reiste hun til Biarritz i Frankrike hvor hun jobbet med markedsføring i et par år. Som skate- og snowboardentusiast havnet hun etter hvert i Lugano i Sveits hvor hun jobbet for sportsmerket The North Face og deretter i Zürich hvor hun var ansatt hos hodetelefon-produsenten Scull Candy. Som musikkinteressert ble nåværende stoppested altså Stockholm.

- En veldig populær svensk snowboarder ringte meg og spurte om han kunne få stå på gjestelista til festen. Jeg trodde han var for kul for «Skam», men der tok jeg altså feil.