Ti år med strømming

«Netflix-abonnenter vil nå få tilgang til filmer levert over internett. For de av oss med nok båndbredde er dette en hyggelig og gratis bonus. Men de fleste av oss vil vel fortsette med å få DVD-filmer i postkassa».

Disse setningen sto å lese i den teknologifokuserte nettavisen Ars Technica den 16. januar 2007 . Bakgrunnen for disse ordene var selvsagt et eksperiment satt ut i livet av utleietjenesten Netflix som lot deg leie DVD på nettet og få disse leverte disse rett i postkassa. I 2007 framsto dette som ren galskap. Ingen hadde noen tro på at det skulle gå ann å leie film direkte på nettet. Til det var flaskehalsene for mange (og de aller færreste hadde en internettkvaliet som gjorde dette mulig).

En verden i forandring

I dag, ti år senere, tar vi strømming av filmer og TV over nettet som gitt. I fjor måtte den siste utleiebutikken for DVD og Blu-ray i Trondheim gi tapt og stengte sine dører. Salget fysisk media i tradisjonelle butikker som Platekompaniet og cdon.com har forlengst begynt på sin nedstigning og tenåringer ser bare rart på deg om du tilbyr dem et diskbasert medium. Og hvor skulle de i så fall gjøre av disse? De fleste nye datamaskiner kommer nå uten CD/DVD -rom stasjon. Og i de mest ekstreme tilfeller (vi ser på deg ja, nye MacBook Pro) til og med uten HDMI-tilkobling.

First we take Manhatten...

I 2007 var utvalget amerikanerne hadde å velge i av strømmefilmer rimelig tynt. Kun 1000 av de tilgjengelige 70 000 titlene som selskapet hadde på diskbaserte media var mulig å strømme. I dag er Netflix tilgjengelig som strømmetjeneste over hele verden (med unntak av Kina, Krim-halvøya, Nord-Korea og Syria) og har en årlig omsetning på svimlende syv milliarder dollar. Antall aktive abonneneter var 86 millioner i oktober 2016.

...the we take Berlin

Fra 2007 og fram til i fjor så utvidet Netflix sitt marked fra å gjelde kun USA til de aller fleste land i verden.

2007 - Netflix tilbyr strømming i USA

2010 - Netflix utvider tilbudet til å inkludere Canada.

2011 - Sør -og Mellom-Amerika, samt de karibiske stater og Guyana får tilgang.

2012 - Storbritannia og Irland er de to første europeiske land som går tjenesten i januar, Danmark, Finland, Sverige og Norge følger etter i september.

2013 - Kun et nytt land i 2013 - Nederland.

2014 - Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxemburg og Sveits får Netflix.

2015 - Tilbudet utvides ytterligere med Australia, New Zealand, Japan, Italia, Portugal og Spania.

2016 - Januar i fjor så annonserte Netflix at de nå var tilgjengelig i hele verden med unntak av Kina, Syria, Nord-Korea og Krim-halvøya.

Stor suksess med orginalinnhold

I 2011 begynte Netflix sin satsning på orginal-innhold. I stedet for å kjøpe eller å leie rettigheter for filmer og TV-serier fra de tradisjonelle mediehusene som Warner Bros., Sony og Universal, så bestemte selskapet seg for å satse på egenproduserte filmer og serier i stadig større grad. Den første av disse, «House of Cards» med Kevin Spacey i hovedrollen ble en enorm suksess. Like etter sikret Netflix seg rettighetene til to sesonger med «Lilyhammer».

To år senere skjøt egenproduksjonen fart med serier som «Orange is the new black» ( fortsatt selskapets mest sette egenproduksjon), samt en avtale med Marvel Comics som førte til serier som «Daredevil», «Jessica Jones» og «Luke Cage» både på produksjons- og avtalestadiet.

Netflix scorer stort med «Stranger Things»

I 2016 fikk Netflix en av sine aller største suksesser med egenproduksjonen «Stranger Things» som ble en populærkulturelt fenomen. I mellomtiden hadde selskapet også hatt stor suksess med serier som «Better Call Saul» (en spin-off-serie fra «Breaking Bad»), «Bloodline», «Sense8» og ikke minst «Narcos», hvorav sistnevnte viste at en spansktalende serie kunne bli en global hit.

Satsningen på egenproduksjoner vil øke i takt med at Netflix fjerner lisensierte serier og filmer i årene framover. Fra og med januar 2017 skal det være mulig å se to timer med nytt egenprodusert materiale hver eneste dag på strømmetjenesten.