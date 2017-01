Feirer jubileet i Trondheim

Saken oppdateres.

- Trondheim var det naturlige stedet å legge jubileet, for det var her frøene til selskapet ble sådd, sier sjefen i selskapet Tom Hovde.

Han tenker på tiden midt på 60-tallet, da han selv spilte i byens mest populære band The Shirrows, og Audun Tylden var manager for bandet.

Tylden ble senere en av norsk musikkbransjes største profiler, og da han i 1981 startet for seg selv, med Slagerfabrikken, var Hovde blant hans nærmeste medarbeidere. I 1993 starter de to selskapet Tylden & Co.

Vazelina bilopphuggers og Øystein Sunde var to av mange profiler på Slagerfabrikken, Tylden & Co ga mellom mye annet ut debutene til D.D.E. og Hellbillies, og opplevde sin største suksess med Odd Børretzen og Lars Martin Myhres «Noen ganger er det all right».

Men ikke alt solgte like bra, og i et frustrert øyeblikk tidlig på 2000-tallet utbrøt Tylden at «Fra nå av skal vi bare gi ut danseband, for de selger.» Og omtrent slik ble det.

Ole Ivars, Vassendgutane og Rudberg

Tylden & Co fikk et kommersielt løft, og dansebandkulturen ble løftet frem i lyset. Ole Ivars fikk et enormt kommersielt gjennombrudd, og senere fulgte Vassendgutane, landets mestselgende gruppe de siste ti årene. Disse artistene, sammen med nestoren Rune Rudberg, er selvskrevne blant artistene på jubileumsshowet i Olavshallen – sammen med Olav Stedje, som også har vært med siden 80-tallet. The Shirrows vil også bidra med en låt, for å markere røttene. Flere artister vil bli offentliggjort etter hvert.

Dolmen og Tønne

Showets verter blir Øystein Dolmen, den første Tom Hovde traff da han flyttet til Trondheim som åtteåring, og Eirik Tønne- sjef for Popclubben på 60-tallet, og en etter hvert selvskreven konferansier ved slike anledninger. Som med Popclubbens nylige jubileum har han med seg Shirrows-bassist Stein Wangsmo i organiseringen.

Tylden & Co har gjennom hele sin eksistens vært blant de største uavhengige norskeide plateselskapene. Ulikt de fleste klarer deg seg nå bra i en bransje preget av omstilling og krise.

- Det er annerledes nå, vi gir ut mest ut enkeltlåter på strømming, og mot et mer internasjonalt publikum, sier Tonje Hovde i Tylden & Co.

Ser lyst på fremtiden

- Sånn sett er vi tilbake der vi startet, på 60-tallet, sier pappa Tom.

Økonomisk går det bedre enn noensinne. Omsetningen de siste årene har gått ned fra 30 millioner til syv millioner, mens resultatet er endret fra minus én million til pluss to, sier Tom Hovde. Og det skyldes ikke at representasjonsutgiftene ble mindre etter bransjelegende Audun Tyldens sørgelig bortgang for fem år siden, men at utgiftene generelt er minimalisert i strømmingens tidsalder.

Det er altså en 25-åring som ser lyst på fremtiden som jubilerer.

- Vi er generelt skeptisk til jubileer, vil heller se fremover. Men det virker riktig nå. Det ble ikke noe markering av 20-årsjubileet, fordi Audun gikk bort. Nå kan vi dessuten si at vi markerer 35 år siden Slagerfabrikken. sier Tom.

- Dessuten vil hele denne gjengen ha fylt 70 år inntil konserten blir gjennomført, ler arrangementskomiteens yngste, Tonje.